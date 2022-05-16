В Большом театре рассказали о судьбе постановки Серебренникова В Большом театре опровергли снятие с репертуара балета «Нуреев» Серебренникова

Солист балета Большого театра Вячеслав Лопатин готовится репетировать сцену «письмо из балета Нуреев» / Фото Владимир Песня/РИА Новости

В Государственном академическом Большом театре «Интерфаксу» опровергли снятие с репертуара постановки «Нуреев» Кирилла Серебренникова. Ранее сообщалось, что майские показы балета без объяснения причин заменили спектаклем «Спартак».

Приказа по театру о том, что постановка снята с репертуара нет, — сообщили агентству в театре.

Балет посвящён легендарному артисту балета Рудольфу Нурееву. В 1961 году после окончания гастролей труппы в Париже он попросил политического убежища, став одним из самых известных невозвращенцев в СССР. Премьера балета Серебренникова состоялась 17 декабря 2017 года. Спектакль получил премию «Золотая маска» в номинации «Балет/Спектакль» в 2019 году.

1 мая сообщалось, что Большой театр отменил запланированные на майские праздники спектакли «Нуреев» в постановке Серебренникова и «Дон Паскуале» режиссёра Тимофея Кулябина.

Ранее сообщалось, что новый фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошёл в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля, он пройдёт с 17 по 28 мая, за главный приз будут бороться 18 фильмов из разных стран.