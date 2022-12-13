Новый и последний полнометражный фильм Хаяо Миядзаки выйдет в 2023 году

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хаяо Миядзаки

Новый полнометражный фильм знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года. Картина будет носить название «Как поживаете?» (How do you live?/ Kimi wa dou ikiru ka?), объявила крупнейшая японская дистрибьюторская компания в сфере кино Toho.

Фильм создается по мотивам одноименной книги японского писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. Произведение рассказывает о 15-летнем мальчике по имени Дзюнъити Хонда по прозвищу Коперу, его взрослении, духовном росте, бедности и человеческом опыте.

Ранее Миядзаки рассказал в беседе с The New York Times, что аниме «Как поживаете?» станет последним в его карьере. Ради его съемок художник вернулся к работе в студии Ghibli. После премьеры своего фильма «Ветер крепчает» в 2013 году Миядзаки ушел на пенсию, позже приняв участие в создании короткометражки «Гусеница Боро» (2018).

Шедевры японского режиссёра удостоились множества наград, а «Унесённые призраками» даже завоевали «Оскар» как лучший анимационный фильм. За пределами западной культуры это единственная анимация, удостоившаяся такой награды.