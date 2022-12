Новый полнометражный фильм знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года. Картина будет носить название «Как поживаете?» (How do you live?/ Kimi wa dou ikiru ka?), объявила крупнейшая японская дистрибьюторская компания в сфере кино Toho.