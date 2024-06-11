«Унижает святыню»: Новиков разгромил SHAMAN за недостаток патриотизма Музыкант Новиков назвал непатриотичным псевдоним SHAMAN на английском языке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Поэт и музыкант Александр Новиков в беседе с изданием argumenti.ru заявил, что SHAMAN, повязывая российский флаг на руку, унижает святыню. Кроме того, его псевдоним, написанный на английском языке, является непатриотичным. Артист уверен, что это делается из-за стереотипа о том, что все написанное на иностранном языке, кажется более привлекательным.

Даже глашатай патриотизма повязал на руку повязку из российского флага, не понимая, что этим унижает святыню. Что флаг страны на рукаве должен и может быть только у военного, как шеврон, или на древке, который целуют, опускаясь на одно колено. Даже свой сценический псевдоним — SHAMAN — Ярослав Дронов пишет на английском, — заявил Новиков.

По словам музыканта, «доморощенные маркетологи» не понимают, что сейчас названия на английском языке имеют обратный эффект. Он добавил, что россияне теперь изучают язык по названиям ракет, которые бьют по мирным кварталам.

Ранее сообщалось, что SHAMAN выступил в ККЗ «Пенза» с сольными концертами. При этом в воскресенье, 9 июня, музыкант все еще не покинул город: поклонники сфотографировали его на главной улице. SHAMAN пытался остаться незамеченным: он был одет в неприметную одежду и закрывающую лицо кепку.