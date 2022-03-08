Universal Music приостановила свою деятельность в России
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
02:29, 09 марта 2022
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
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Звукозаписывающая компания Universal Music полностью приостановила свою деятельность в России. Крупнейшая в мире компания объяснила это сложившейся ситуацией на Украине.
О решении Universal Music сообщил журнал Variety.
Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем там наши офисы, — приводит издание цитату из заявления компании.
О приостановке своей деятельности в России ранее сегодня сообщила компания Coca-Cola. Хотя ещё только на днях администрация производства утверждала, что компания не собирается покидать российский рынок и работает на полную мощность.
Ранее сообщалось, что компания PepsiCo приостанавливает продажу напитков в России, но при этом будет продавать товары первой необходимости, включая детское питание. Организация не хочет уходить из России и ищет разные варианты ведения дел в стране.