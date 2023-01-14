«Уникальный человек»: директор «Ленкома» об Инне Чуриковой Директор «Ленкома» Марк Варшавер отреагировал на смерть Инны Чуриковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Варшавер

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru назвал актрису Инну Чурикову «уникальным человеком, которого мы потеряли». Он отметил, что она обладала «редкими качествами, человеческими отношениями и пониманием».

Ушла легенда Ленкома Марка Захарова. Во вторник мы будем провожать наше чудо со сцены, с той самой сцены, где она более 46 лет удивляла всех своим талантом и жизнелюбием. Еще она обладала редким качеством, человеческим отношением и пониманием. Она совершенно спокойно могла со всеми поговорить и, например, внушить артисту что он талант и может исполнить любую партию, стоит лишь только захотеть. И это абсолютно уникальный человек, которого мы потеряли. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром дорогая Инна, — заявил Варшавер.

Актриса скончалась 14 января. Прощание с актрисой пройдет во вторник, 17 января, в «Ленкоме». Несколькими днями ранее Варшавер говорил, что Чурикова пошла на поправку и в скором времени планирует вернуться на сцену.

В июле 2022 года сообщалось, что Чурикова попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.