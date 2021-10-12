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Умерла жена актёра Вахтанга Кикабидзе

03:50, 12 октября 2021
Умерла жена актёра Вахтанга Кикабидзе Фото: wellnesso.ru
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Умерла жена певца и актёра Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе. Об этом на своей странице в Facebook написала дочь Марина Сагарадзе.

Ушел мой прекрасный, самый тёплый и преданный человек... Мама, я тебя люблю, — написала Марина.

Заслуженная артистка Грузии Ирина Кебадзе ранее являлась прима-балериной Тбилисского академического оперного театра. Она окончила знаменитое хореографическое училище имени Вагановой в Ленинграде.

Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кебадзе поженились в 1965 году, они вырастили двоих детей: дочь балерины от первого брака Марину Сагарадзе, которая стала актрисой Тбилисского академического театра, и сына Константина Кикабидзе, он стал художником и проживает в Канаде.

Ранее сообщалось, что советская актриса Людмила Купина скончалась в возрасте 76 лет. Причина смерти не уточняется. Купина получила известность, сыграв в картинах «Трембита», «Служебный роман» и «Вечный зов».

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