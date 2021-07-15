Умерла литературный «критик в шапочке» Людмила Вязмитинова

Поэтесса Людмила Вязмитинова умерла в возрасте 70 лет. Её называли литературным «критиком в шапочке», рассказал на своей странице в Facebook журналист Борис Кутенков.

Людмила Вязмитинова ушла в час невыносимости жизни, это немного примиряет со случившимся. <...> Тяжёлые депрессии, мысли о смерти имели в её случае биографические причины. <...> Пожалуйста, не плачьте, она хотела уйти и ушла тогда, когда очень этого хотела, — как это ни цинично может сейчас прозвучать, — добавил Кутенков.

Один из интересных фактов о Вязмитиновой — она поступила в литературный институт в 50 лет. Покойная признавалась, что тогда в её жизни были только книги. Среди работ Людмилы Вязмитиновой сборник стихотворений «Пространство роста» (1992), «Монета» (1997), критические статьи в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новое литературное обозрение», интернет-журнале «Топос» и других.

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