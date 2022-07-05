Скончалась бывшая балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Алла Богуславская. Ей было 89 лет. Об этом сообщается на сайте театра. Там уточнили, что смерть наступила после продолжительной болезни.
С глубоким прискорбием сообщаем, что на 90-м году жизни после продолжительной болезни умерла Алла Георгиевна Богуславская (17.11.1932 — 5.07.2022), артистка балета Большого театра (1951–1974), педагог и балетмейстер, — говорится в сообщении.
В театре отметили, что Богуславская была одной из ведущих характерных артисток труппы. Она мастерски передавала национальный колорит в танце, исполняла цыганские, испанские, русские, грузинские танцы в балетном и оперном репертуаре. Также она была первой исполнительницей партии Бетси в опере Родиона Щедрина «Анна Каренина».
Помимо Московского хореографического училища Богуславская также окончила театроведческий факультет ГИТИСа, изучала основы джаз-танца, преподавала народно-сценический танец в Московском академическом хореографическом училище. В 1997–2002 годах была балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра.
На счету Аллы Богуславской серия работ по теории и практически хореографического искусства. Она была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 82 лет умер народный артист России Юрий Григорьев. Он являлся бывшим солистом оперной группы Государственного академического Большого театра.