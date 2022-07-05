Умерла балерина Большого театра Алла Богуславская

Фото: Московская государственная академия хореографии

Скончалась бывшая балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Алла Богуславская. Ей было 89 лет. Об этом сообщается на сайте театра. Там уточнили, что смерть наступила после продолжительной болезни.

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 90-м году жизни после продолжительной болезни умерла Алла Георгиевна Богуславская (17.11.1932 — 5.07.2022), артистка балета Большого театра (1951–1974), педагог и балетмейстер, — говорится в сообщении.

В театре отметили, что Богуславская была одной из ведущих характерных артисток труппы. Она мастерски передавала национальный колорит в танце, исполняла цыганские, испанские, русские, грузинские танцы в балетном и оперном репертуаре. Также она была первой исполнительницей партии Бетси в опере Родиона Щедрина «Анна Каренина».

Помимо Московского хореографического училища Богуславская также окончила театроведческий факультет ГИТИСа, изучала основы джаз-танца, преподавала народно-сценический танец в Московском академическом хореографическом училище. В 1997–2002 годах была балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра.

На счету Аллы Богуславской серия работ по теории и практически хореографического искусства. Она была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 82 лет умер народный артист России Юрий Григорьев. Он являлся бывшим солистом оперной группы Государственного академического Большого театра.