Умерла актриса Елена Сафронова: что она сделала для кино и театра

Фото: Мотор фильм студия

Елена Сафронова в сериале «Семейный детектив»

Звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова ушла из жизни. Что случилось с артисткой, по каким ролям ее запомнили зрители?

Что известно о смерти Елены Сафроновой

Актриса театра и кино умерла в возрасте 71 года, сообщается на официальном сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича в Белоруссии, в трупе которого состояла артистка. В учреждения назвали Сафронову «ведущим мастером сцены». В учреждении не уточнили, что стало причиной скоропостижной кончины артистки.

«Ушла из жизни Елена Ивановна Сафронова, артист драмы — ведущий мастер сцены, замечательный человек и профессионал своего дела. <...> С глубокой печалью выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Могилевскому театру артистка подарила 43 года жизни. Как отмечают в учреждении, за это время Сафронова «создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене». Сафронова работала практически до последнего дня.

Церемония прощания состоится в четверг, 8 февраля. Коллег, друзей и близких приглашают в фойе театра с 10:00 до 12:00.

Как прославилась Елена Сафронова

Актриса родилась в Киеве в 1952 году. В 1974 году она окончила Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, после чего не покидала сцену до самой смерти. С 1981 года Сафронова состояла в труппе Бобруйского театра драмы и комедии (Белоруссия).

Телезрители впервые увидели Сафронову в 2011 году. Сафронова сыграла в сериале «Семейный детектив», рассказывающем историю двух поколений одной семьи: отеца и сына Гордеевых, Николая Михайловича и Евгения Николаевича. Чета живет в деревенском доме на окраине провинциального города где-то в Центральной России, между ними царит взаимопонимание. Живя в одном доме, Гордеевы делятся своими проблемами и поддерживают друг друга, а также вместе раскрывают преступления, ведь Евгений работает опером.

Сафронова также играла в популярном сериале «Мухтар. Новый след». Сюжет очередного продолжения картины об умной служебной овчарке Мухтаре, помогающей сотрудникам ОВД ловить преступников, на этот раз рассказывает о капитане Евгении Рощине и его напарнике Иване Давыдове.

В 2012 году актриса приняла участие в российско-украино-белорусском проекте «Охота на гауляйтера». События сериала происходят в 1970 году в Минске. На торжественном заседании, посвященном награждению комсомольцев орденом Ленина, внезапно прямо на сцене друг на друга яростно набрасываются две почетные гостьи Галина Помазан и Мария Архипова. В годы Великой отечественной войны обе женщины были партизанками и получили звание Героя Советского Союза за операцию по ликвидации гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубэ. За официальной версией ликвидации гауляйтера стоят судьбы двух разных женщин, чьи жизни навсегда изменила война.

В сюжете многосерийного фильма, в котором сыграла Сафронова, переплетаются исторический роман, а также военно-психологическая драма и любовные линии. Все действие происходит на фоне борьбы партизанского подполья с фашистской оккупацией Белоруссии.

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