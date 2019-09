https://static.news.ru/photo/4e80ee36-d686-11e9-b44b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Laura Farr/AdMedia

Американский певец и композитор Эдди Мани скончался в возрасте 70 лет.

В августе 2019 года музыканту диагностировали рак пищевода в последней стадии. Семья Мани сообщила, что он ушёл из жизни 14 сентября в Лос-Анджелесе, передаёт Variety .

Артист стал известен благодаря таким произведениям, как «Baby Hold On», «Two Tickets to Paradise» «Take Me Home Tonight», «Walk on Water».

