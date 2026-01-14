Умер ректор Школы-студии МХАТ: яркие фото Игоря Золотовицкого

В возрасте 64 лет скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По информации ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Заслуженный деятель искусств родился в 1961 году в Ташкенте. В 1983 году Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ, а преподавать начал в конце 1980-х. В 2013 году он возглавил учреждение. Также Золотовицкий был директором Центрального дома актера имени Яблочкиной, заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Многолетняя актерская карьера артиста на сцене началась с роли третьего толстяка в спектакле «Три толстяка» и включала запоминающиеся работы в таких постановках, как «Блондинка за углом», «Изображая жертву», «Мастер и Маргарита» (Берлиоз), «Дом» и во многих других.

Параллельно с работой в МХТ он участвовал в проектах ведущих московских театров, таких как Et cetera, Московский театр Олега Табакова, «Школа современной пьесы» и «Квартет И». Помимо актерской работы, Золотовицкий проявил себя как режиссер, поставив спектакли «Башмачкин» и «Женитьба» по произведениям Гоголя. Зрителям кино он запомнился ролями в картинах «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Сочинение ко Дню Победы» и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка.

Кадры из жизни и карьеры Игоря Золотовицкого — в галерее NEWS.ru.