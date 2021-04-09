Умер народный артист Эмиль Верник

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На 97-м году жизни скончался народный артист России Эмиль Верник, рассказал его сын Игорь.

Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник, — рассказал он журналистам ТАСС.

В настоящий момент место и время похорон ещё неизвестны, их назовут позже.

Верник-старший занимал должности доцента Школы-студии МХАТ и главного режиссёра литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Среди актёров, которые играли в его радиопостановках, были Олег Табаков, Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Андрей Миронов, Владимир Машков и Марина Неелова.

Накануне белорусская актриса театра и кино, певица Белла Шпинер скончалась на 46-м году жизни. О её смерти сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский. Он не стал уточнять причину. Однако известно, что актриса боролась с онкологическим заболеванием.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, в возрасте 55 лет после продолжительной болезни умерла народная артистка РФ, актриса Малого театра Ольга Пашкова.