Умер легендарный художник-постановщик Феликс Ростоцкий

Легендарный художник-постановщик и актёр, представитель известной кинодинастии Феликс Ростоцкий умер в возрасте 72 лет. Информация о его кончине появилась на странице Фонда Ростоцких «А зори здесь тихие».

Причина смерти Ростоцкого не называется . Родом он из известной семьи. Отец Феликса Ростоцкого Болеслав был автором книг и учебников по истории русского театра, брат Йозеф — преподавателем в ГИТИСе, дядя — режиссёром.

Феликс Ростоцкий — племянник режиссера Станислава Ростоцкого и двоюродный брат Андрея Ростоцкого, художник-постановщик таких фильмов как «Внимание! Всем постам...», «Бармен из «Золотого якоря», «Где ваш сын?..» А также был художником-постановщиком многосерийного фильма «Моя граница», который не успел доснять Андрей Ростоцкий. Феликс Ростоцкий находился вместе с Андреем у водопада, где тот сорвался с 30-метровой скалы 5 мая 2002 года, — говорится в сообщении Фонда.

В качестве актёра Феликс Ростоцкий снялся в таких фильмах, как «Русский счёт», «Чужая игра», «Кольца Альманзора» и «Дедушка хороший, но... Не говорит, куда спрятал деньги». Как художник-постановщик он работал на 28 фильмами, среди которых «Идеальное преступление», «Сматывай удочки», «Признать виновным».

Также художник был в составе группы, которая работала над многосерийной лентой «Семнадцать мгновений весны». В эпизоде, где Штирлиц раскладывает спички, зритель видит руки Ростоцкого.

