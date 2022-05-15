Украина победила на Евровидении-2022 Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022

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Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем музыкального конкурса «Евровидение-2022», который завершился в ночь на воскресенье, 15 мая, в итальянском Турине. Группа представила песню Stefania. Трансляцию подведения итогов фестиваля вёл телеканал Rai1.

Украинские исполнители получили 631 балл по итогам голосования телезрителей и решения профессионального жюри. Второе место заняла Великобритания с результатом 466 баллов.

Группа Kalush Orchestra выступает на стыке хип-хопа и фолка. Украинские музыканты изначально считались фаворитами соревнования. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем матерям Украины.

В финале Евровидения участвовали представители 25 стран. По условиям конкурса, в следующем году мероприятие должно пройти в стране-победительнице.

Российские участники не участвовали в конкурсной программе в этом году. Такое решение 25 февраля принял Европейский вещательный союз (ЕВС). Причиной стала спецоперация, которую РФ проводит на Украине.