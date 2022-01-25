Участник Высшей лиги КВН Булат Будацыренов умер в 29 лет

Участник игр Высшей лиги КВН Булат Будацыренов умер в возрасте 29 лет в Бурятии. Причина смерти молодого юмориста неизвестна, в конце мая ему бы исполнилось 30 лет.

О смерти кавээнщика сообщил его друг, активист КВН-движения Бурятии Чингис Болтов.

От нас ушёл брат, друг, товарищ, кавээнщик... Булат Будацыренов — выпускник республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1. Он учился в БГУ, играл в команде КВН «Пушкина, 8» — чемпион Бурятии 2012 года, вице-чемпион лиги КВН «Азия» в Красноярске, бронзовый призёр Первой лиги, чемпион Премьер-лиги и участник игр Высшей лиги в Москве, — написал друг юмориста в соцсети.

Болотов добавил, что его друг хорошо владел родным языком и был редактором игр КВН на бурятском телевидении, а также занимался просветительскими проектами. Известно, что на свой юбилей Булат хотел устроить громкую вечеринку.

Булат — автор многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. Шутки, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех. Шутки, которые мог придумать человек с тонкой организацией души, — добавил друг комика.

У Булата Будацыренова остались сестра и мать, которые, по словам его знакомых, нуждаются в поддержке. Похоронили юмориста на Бурятском кладбище в Улан-Удэ.

Новость стала шоком для телезрителей КВН. «Совсем молодые ребята уходят. Очень жаль!»; «Мои искренние соболезнования семье Булата, как жаль, когда уходят такие молодые и талантливые ребята!»; «Булат был очень хорошим человеком! Светлая ему память!», написали в комментариях пользователи.

Ранее группа бывших и нынешних участников телепередачи «Клуб весёлых и находчивых» (КВН) направила обращение в ЮНЕСКО с просьбой включить передачу в реестр мирового аудиовизуального наследия. По их словам, это соответствует глобальной миссии ЮНЕСКО, заключающейся в том, чтобы «нести мир в сознание людей».