Состояние госпитализированной с коронавирусом Гузеевой снова ухудшилось

Состояние госпитализированной с коронавирусом телеведущей Ларисы Гузеевой вновь ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Mash, компьютерная томография показала, что у актрисы поражено 65% лёгких. Врачи отмечают отрицательную динамику развития болезни.

Предыдущее исследование выявило у Гузеевой 7% поражения, при этом поступала она с больницу с чистыми лёгкими. Сейчас, по данным КТ, у неё третья степень пневмонии (КТ-3). Врачи отмечают, что в случае снижения сатурации до 95% актрисе проведут лечение кислородом.

В настоящее время Гузеевой рекомендовано делать дыхательную гимнастику и контролировать лабораторные показатели.

Как сообщалось ранее, телеведущую госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии. Её доставили на скорой помощи в больницу № 40 в Коммунарке вечером 26 сентября.

Ранее врачи ввели актрисе препарат, который должен остановить поражение лёгочных тканей. Данный медикамент предотвращает развитие «цитoкинового шторма».

Отмечается, что oдна ампула данного препарата обходится в 50 тысяч рублей и используют его преимущественно для лечения тяжелобольных пациентов.