«Тяжело уходил»: почему Данелия мучился перед смертью, как живет его вдова

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Кинорежиссер Георгий Данелия, удостоенный премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» 2005 года, и его супруга Галина Данелия

4 апреля 2024 года исполняется пять лет со дня смерти кинорежиссера и народного артиста СССР Георгия Данелии, автора культовых советских лент «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза» и многих других. В эксклюзивном интервью NEWS.ru вдова мэтра Галина Данелия рассказала о его последних днях и о том, как живет после его кончины.

«Он говорил: „Плохо вам будет без меня“»

— Эти пять лет без Георгия Николаевича — как пять минут пролетели. Только очень болезненно. Когда он уходил, однажды проронил: «Плохо вам будет без меня». Но я не думала, что настолько будет плохо. Семья осиротела. И даже наши собачка и два кота скучают без Георгия Николаевича.

В некоторой степени отдушиной стал театр. В 2015-м году артисты из Санкт-Петербурга позвонили Георгию Николаевичу и сказали: «Мы хотим сделать театр Данелии, вы не против?» Он поддержал эту идею и до последних дней был его художественным руководителем. А после ухода мужа из жизни худруком стала я. По возможности езжу в Питер. Постоянно ездить необязательно, сейчас ведь можно общаться и онлайн.

Театр стал очень известным в Санкт-Петербурге, сейчас репетируем три новых спектакля. Один из них, по книгам Данелии, будет называться «Кот ушел, а улыбка осталась». Так называется одно из его произведений. Планируем гастроли — также в память о Георгии Николаевиче.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Вдова Георгия Данелии актриса, режиссер-постановщик Галина Данелия-Юркова на церемонии прощания с режиссером Георгием Данелией в Большом зале Центрального Дома кинематографистов в Москве

Почему режиссер «Джентльменов удачи» написал на Данелию донос

— Фильмы Данелии на телевидении крутят бесконечно. Я часто говорила мужу: «Показывают „Мимино“, посмотри, интересно же [оценить восприятие собственной работы через годы]». «Я уже этот фильм один раз видел», — отвечал он. И не пересматривал.

Он обладал блестящим чувством юмора. И был невероятно талантливым и разносторонним человеком. Играл на гитаре и фортепиано, причем никогда музыке специально не учился. Пел. При этом заявлял: «Я совсем ненастоящий грузин. Они как поют! А я бездарь». Все смеются, бывало, а он даже не улыбнется. Кстати, Данелия не считал себя комедиографом: «Меня причисляют к комедиографам. Потому что я появился вслед за Рязановым и Гайдаем. Но у меня-то как раз комедий нет». Фильмы у него грустные на самом деле, если вдуматься.

Еще одна была особенность у Георгия Николаевича. Он почему-то никогда не помогал близким, в профессиональном смысле. Говорил так: «Неудобно. Коллеги будут говорить, будто тащу своих по блату». Чужим — пожалуйста: помочь, поговорить, посодействовать... Пожалел кинорежиссера Александра Серого. Потому что тот отсидел в тюрьме — за то, что приревновал свою девушку и ударил соперника топором, это известная история.

Когда вышел из тюрьмы, то кино ему не давали снимать. Он пришел к Данелии и стал просить: «Напиши для меня сценарий, пожалуйста. Тебя уважают — а я смогу снимать по твоему сценарию». Данелия написал «Джентльмены удачи». Более того, он же почти весь фильм снял, почти весь фильм снят руками и душой Данелии. Сам он при жизни Серого никогда не говорил о том, что снимал это кино.

Через какое-то время Серый попросил его написать еще один сценарий. Но у Георгия Николаевича были свои съемки и не хватало времени, он отказал. Тогда Серый написал на него донос директору «Мосфильма». Мол, Данелия пьяница и бабник. Николай Трофимович Сизов — директор киностудии — вызвал Георгия Николаевича, протянул ему это письмо: «Почитай, это твой „крестник“ пишет. Ты ему сценарий написал и кино за него снял, а вот тебе от него благодарность». Данелия никак не отреагировал. Конечно, ему было неприятно, но он был благороден до конца.

А вот «счастливым талисманом» своих фильмов он считал Евгения Леонова, очень его любил. Когда Леонов ушел из жизни, Гия грустил: «Как я теперь буду снимать без Жени?» Но пришлось все равно снимать, ведь жизнь продолжается. Зато Георгий Николаевич включал одну из любимых песен Леонова «Мыла Марусенька белые ножки» в каждую свою последующую картину, в том или ином виде.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Кадр из фильма «Джентельмены удачи»

Какой фильм Данелия считал пророчеством

— Из всех своих работ Георгий Николаевич особенно выделял фильм «Кин-дза-дза». Рассказывал: «На премьере, помню, стою у колонны Дома кино, коллеги проходят и как-то очень сдержанно поздравляют. Они не поняли фильм, не прочувствовали моего замысла. Но я им предрек: «Этот фильм еще станет номером один и займет свое место».

Моя подруга-журналист тоже как-то заявила мне: «Я совсем не понимаю эту «Кин-дза-дзу». Я предложила: «Давай посмотрим вместе». Посмотрели. Подруга выходит из зала и долго молчит. Затем произносит: «Вот теперь я поняла, про что этот фильм. Это наше будущее, фильм-пророчество». Действительно, надо несколько раз посмотреть, чтобы понять. Кстати, на языке «Кин-дза-дзы» многие сейчас разговаривают, я часто слышу: «Где твой пепелац стоит?»

Бывший президент США Барак Обама, когда у него спросили, что он знает про Россию, ответил, мол, почти ничего, но зато сестра в детстве показывала один российский фильм, в котором все приседают и делают «Ку».

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press Кадр из фильма «Кин-дза-дза»

Почему сейчас нет режиссеров уровня Данелии и когда появятся

— Почему нет режиссеров уровня Данелии? Я думаю так: мы — человечество — живем какими-то отрезками времени. На одном таком отрезке общество фонтанирует новыми идеями, рождаются яркие личности. А на другом, наоборот, происходит спад. Видимо, сейчас время спада... Оно закончится. Появятся снова люди с мощной энергетикой и яркими посылами. Пока таких не наблюдаю. Та комедия, которую сейчас показывают, чаще всего на грани пошлости и быта.

Вот «Чебурашка» — неплохое кино, хотя бы приближенное к прошлым фильмам. Но это не комедия. Леван Габриадзе снял великолепную картину «Знаешь, мама, где я был?». Почему-то ленты нет в широком прокате. Сам Георгий Николаевич говорил, мол, что-то убили мы сами. Душу кинематографа, наверное, убили.

Из артистов он выделял и очень любил Полину Кутепову и Кирилла Пирогова. Действительно хорошие актеры. Еще любил Леонида Ярмольника. Тот у него снимался в фильмах «Паспорт» и «Орел и решка».

Сериальных актеров он не знал — сериалы не смотрел. Смотрел футбол, а еще ток-шоу про развод Джигарханяна, жалел его: «Бедный Армен, ну зачем он ввязался в эту историю? Как можно было такое устроить на весь мир?».

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Режиссер Георгий Данелия и актер Леонид Ярмольник (справа)

Но чаще он писал, выпустил четыре книги. Не мог находиться без работы. Переписывал, переделывал, рисовал, он ведь был еще и блестящим художником от природы. Мы вместе мечтали снять анимационный фильм про Фитюльку. Это персонаж из анимационного «Ку! Кин-дза-дза», очень обаятельный, единственный положительный.

Правда, Георгий Николаевич сомневался: «Думаю, не хватит у меня уже здоровья». Он тяжело уходил, болел. Молил Бога, спрашивал: «За что ты меня так караешь? Дай мне спокойно уйти».

«Муж ни разу мне не приснился»

— Данелия был абсолютно аполитичным человеком. Страшно переживал из-за событий в Грузии в 2008 году, именно за людей переживал. Предложил нашему сыну Кириллу поменять фамилию: «Не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за грузинской фамилии». Я в шутку спросила: «А мне не предлагаешь фамилию поменять?» «Вот когда снова замуж выйдешь, тогда и поменяешь», — абсолютно серьезно ответил он.

Муж очень дружил с Евгением Примаковым. Они почти ровесники. Мы часто ездили в гости к Примаковым, Новый год встречали с ним и его семьей.

Евгений Максимович тоже был шутником. «Гия, — говорил, — Ты младше меня. Поэтому ты побежишь за пивом». За пивом они не бегали, но такая присказка была.

Фото: Малышев Николай/ТАСС Георгий Данелия

В последние годы Примаков часто заявлял Данелии: «После смерти мы там с тобой встретимся. Я тебя буду ждать под лестницей через дорожку, справа». Евгений Максимович действительно ушел раньше Георгия Николаевича на четыре года. Их могилы на Новодевичьем кладбище находятся по диагонали друг от друга.

Да вообще там хорошая компания рядом подобралась: Марк Захаров, Галя Волчек, Михаил Жванецкий, Василий Лановой... Здесь Станислав Говорухин, тут Олег Табаков. А Данелия — посередине, в центре. С Говорухиным они тоже дружили. С Табаковым почему-то не было точек соприкосновения.

Вот Никита Михалков с Данелией дружил, уважал его мнение. Георгий Николаевич же по сути его открыл, утвердив на главную роль в своем фильме «Я шагаю по Москве». Впоследствии Никита приносил ему сценарии всех своих будущих картин. Данелия читал и комментировал, советовал. Никита Сергеевич очень мне помог с похоронами.

Многие близкие друзья Гии ушли вслед за ним в мир иной: Резо Габриадзе, Гия Канчели, Тонино Гуэрра, Буба Кикабидзе...

Удивительно, но после смерти муж ни разу мне не приснился. Я даже у ясновидящей спрашивала: «Почему не снится?» Она ответила: «Значит, ему там хорошо».

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Михаил Швыдкой Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Михаил Швыдкой Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Актёр Евгений Стеблов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Актёр Евгений Стеблов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Константин Эрнст Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Константин Эрнст Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Режиссёр Карен Шахназаров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Режиссёр Карен Шахназаров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Галина Данелия-Юркова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Галина Данелия-Юркова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Режиссёр Карен Шахназаров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Режиссёр Карен Шахназаров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

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