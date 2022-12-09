Тодоренко, Бузова, Малахов подались в литературу. Кто пишет книги за звезд Сколько стоит труд литературных рабов и зачем актерам, шоуменам, спортсменам книги, написанные за них другими людьми

Фото: vk.com/olgabuzova

«Гонорары литрабов в России и США несопоставимы»

На днях блогер, телеведущая Регина Тодоренко проиграла судебное разбирательство писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной. Та заявила, что около двух лет работала над проектом детской книги, которая должна была выйти под фамилией жены певца Влада Топалова: разрабатывала характеры героев, сюжетные линии, однако не получила гонорар. Тодоренко попыталась оспорить слова Мишиной в суде, однако не смогла доказать факт клеветы.

Как рассказала NEWS.ru историк, автор книг «Смерть Гитлера» и «Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили» (последняя написана в соавторстве с правнуком Иосифа Сталина Селимом Бенсаадом) Лана Паршина, «ошибочно думать, что звезды экрана и интернета всегда сами пишут книги». Писательница призналась, что несколько раз выступала «таким литературным рабом для поддержания штанов, для заработка». По словам Паршиной, в США, где она училась и работала более 10 лет, артисты при написании книг также обращаются к помощи профессиональных авторов — разница лишь в том, что размер оплаты этого труда в Америке и России «несопоставим».

Скажем, в России заказ профессиональному редактору на написание полноценной книги обойдется в сумму порядка 200–300 тысяч рублей. Для кого-то значительные деньги. Вот только в США написать книгу вместо звезды стоит от $250 тысяч. То есть там литраб (мне не нравится это слово, я предпочитаю определение «редактор») с первого же заказа становится сразу обеспеченным человеком, — отметила Лана Паршина.

Она также подчеркнула, что одним из ключевых пунктов договора между звездой и реальным автором является пункт о конфиденциальности. Редактору (или литрабу) запрещается когда-либо упоминать о том, что он писал книгу вместо известного человека. В противном случае предусмотрены высокие штрафы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Регина Тодоренко

Олег Рой: берете Милохина, ставите его фамилию, фото, название — и книга готова

Писатель-романист Олег Рой объясняет желание звезд стать причастными к литературе трендом. По его словам, «в какой-то момент стало модным иметь свою книгу, это вопрос престижа и статуса». Как и Паршина, Рой «с десяток раз выступал в качестве нанятого литраба». Заказчиком, говорит писатель, обычно выступает либо издательство, привлекающее автора для написания чужого произведения, либо «рублевские мужья», женам которых «захотелось почувствовать себя писательницей», а их супруги готовы «финансировать мечту».

«Борьба за запятые», я так это называю. То есть она (известная персона. — NEWS.ru), которая и блогер, и певица, и актриса, и теперь писатель, и так далее, думает, что «набор запятых» повышает ее статус в глазах общества и своих собственных, — говорит Олег Рой.

По мнению Роя, издателям выгоднее и проще выпускать книги с фамилиями звезд на обложке, так как работа с настоящими писателями сопряжена для издательств со значительным количеством трудностей. От полугода или дольше приходится ждать новый роман, «затем редактура, обложка, анонсы, это долгая история».

А теперь представьте, что вы, будучи издателем, берете персоналию типа Дани Милохина. Мальчик с интересной судьбой — от воспитанника детского дома до известного тиктокера. Ставите на обложку его имя, фото, пишете любое типовое название — «Долгий путь», или «Как стать звездой», или «Как заработать свой первый триллион» — и делаете книгу, — смоделировал коммерческую схему Рой.

Он добавил, что читателям повезет, если издательство решит привлечь к этой работе профессионального литраба — писателя или редактора. По его словам, бывает, что для такой работы «берут по дешевке студентов чуть ли не с улицы, и тогда на выходе получается абсолютно графоманская гадость, зато под звездным именем».

И ведь всё равно купят — подписчики и фанаты! Эта гадость потом занимает место на полке или ею камины разводят, неважно. Но уже купили. Так что в конкуренции за кошелек читателя звездные имена пока побеждают, — отметил романист.

«К стихам Басты много вопросов, но их раскупают»

Сергей Дмитриев, главный редактор издательства «Вече», выпускавшего мемуары экс-мэра Москвы Юрия Лужкова (1936–2019), серию произведений сатирика Михаила Задорнова (1948–2017), цикл книг телеведущего и ученого Николая Дроздова, книги поэта Ильи Резника и многих других именитых авторов, подтвердил NEWS.ru, что книги с громкой фамилией на обложке продаются в разы лучше произведений малоизвестных писателей. В качестве примера редактор привел недавний сборник стихов Басты, к творчеству которого, по мнению издателя, «с литературной точки зрения много вопросов, но так как фанаты раскупают сборник рэпера, то вопросов уже нет».

Если оценивать этот сборник с точки зрения поэзии, можно высказать много критического. Но так как у Басты есть свои почитатели, которые покупают его книгу, вопросы к литературной составляющей сразу как бы отпадают, — отметил Сергей Дмитриев.

Врач-психотерапевт и автор книг о психологии Наталья Толстая в беседе с NEWS.ru вспомнила, как несколько лет назад выход очередной ее книги совпал с изданием произведения за авторством Ольги Бузовой. Издательство отправило обоих авторов — Наталью и Ольгу — в совместную поездку в Курск, где они презентовали свои книги.

И я наблюдала собственными глазами, как девочки — поклонницы «Дома-2», тоненькие и хрупкие, выломали дверь в книжном магазине. И они раскупили, буквально смели с прилавка все книги Бузовой. Это показательно, — считает Наталья Толстая.

По ее наблюдениям, некоторые знаменитости «решают стать писателями от скуки», для кого-то выход книги — «дополнительный инфоповод для приглашений в ток-шоу, на интервью». Кроме того, собственная книга является «имиджевым продуктом, который можно дарить».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Баста, российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер

По мнению психолога, бизнес-тренера, автора книг Анетты Орловой, «поклонникам и подписчикам вообще безразлично, кто написал книгу — сам кумир или кто-то за него, так как покупают любой продукт, связанный с именем. А издатели идут по легкому пути, не формируя вкус аудитории, а обслуживая его».

Издатель Сергей Дмитриев сообщил, что «сейчас практически не бывает такого, чтобы за звезду придумывал книгу литраб, а звезда бы просто ставила свою фамилию». Он утверждает, что «работа всё равно происходит». Если всё делать правильно, то первым делом селебрити, редактор и издательство должны подписать договор. По словам Дмитриева, часто литраб получает аванс в размере одной трети от общей суммы еще до начала работы над произведением. После чего знаменитость надиктовывает редактору отрывки, тот обрабатывает их, адаптируя под нужный стиль и целевую аудиторию, и собирает в общий текст. Сергей Дмитриев называет этот формат живым творческим процессом и «вообще новым типом книги „наболтал на бегу“».