Обаятельная поэтесса: Лариса Рубальская отмечает 75-летие

В четверг, 24 сентября, российской поэтессе, переводчице, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Ларисе Рубальской исполняется 75 лет. Она получила широкую известность как автор текстов ко многим песням звёзд российской эстрады.

В 1973 году Рубальская окончила курсы японского языка. В течение многих лет она работала в качестве гида-переводчика и референта в московских представительствах японской телекомпании NTV и газеты «Асахи».

Начав поэтическую деятельность в 1983 году, Рубальская написала более 600 стихов и текстов ко многим песням, ставшим популярными. Она выпустила 15 поэтических сборников. Песни на её стихи исполняли Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Михаил Боярский и другие известные певцы.

Рубальская была многократным лауреатом телеконкурса «Песня года». В 1990-е и 2000-е годы поэтесса проводила творческие вечера, участвовала в телепрограммах и в жюри песенных конкурсов.

Самые яркие изображения Рубальской в жизни и на сцене — в фотогалерее NEWS.ru.