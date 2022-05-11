«Такие овации»: музыкальный критик о выступлении Украины на Евровидении Музыкальный критик Бабичев заявил, что Украина победит на Евровидении вне зависимости от номера

Фото Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что с вероятностью 99% победу в конкурсе «Евровидение-2022» одержат представители Украины. По его мнению, невозможно представить, что выиграет кто-то другой. Зал овациями приветствовал выступление украинских исполнителей, а в победе Украины также не сомневаются букмекеры и такого отрыва от преследователей ещё не было в истории конкурса.

Я посмотрел полуфинал, как их принимает публика, они встают в зале, приветствуют, такие овации. Поддержка видна невооружённым взглядом. Мне кажется, что это должно повлиять на зрителей, которые голосуют во время прямой трансляции. Были бы высокие баллы вне зависимости от того, какой был бы номер, — считает Бабичев.

При этом он отметил, что в плане музыкального исполнения в этом году есть конкуренция. В частности, второй полуфинал откроет группа The Rasmus — известный во всём мире коллектив, представляющий Финляндию. Более того, в финале Великобританию представит сильный вокалист Сэм Райдер, которой является звездой социальных сетей и имеет огромную аудиторию.

Такой голос сейчас просто надо поискать. То, что Великобритания заполучила его на конкурс Евровидение надо просто поклониться в пояс, потому что это алмаз и кристалл. Но я ловлю себя на мысли: неужели этим сильнейшим вокалистам, популярным группам интересно ехать на конкурс и заранее знать, что они просто статисты? Я бы подумал ехать или не ехать. Сравнивая с группой Maneskin, победившей в прошлом году, они стали звёздами мировой музыки. Можно пофантазировать. Если бы они приехали в этом году, что бы их побудило: крутизна или политические принципы? Было бы интересно, — подытожил музыкальный критик.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2022» проходит в Турине. Первый полуфинал прошёл 10 мая, по итогам которого в финал пробились исполнители из Армении, Греции, Исландии, Литвы, Молдавии, Нидерландов, Украины, Норвегии, Португалии и Швейцарии.

25 февраля Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о том, что российские музыканты не будут участвовать на конкурсе «Евровидение» в этом году, который пройдёт в Италии. Как сообщается, такое решение было принято из-за обострения ситуации на Украине.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о своём выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). Такая мера стала ответом на отстранение России от Евровидения.