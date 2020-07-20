Сын Крачковской рассказал, почему не ставит памятник на могиле матери

https://static.news.ru/photo/744aa380-ca11-11ea-b6a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Местная администрация и бюрократические препоны не дают родным Натальи Крачковской поставить памятник на её могиле. Актриса умерла в марте 2016 года, у неё был инфаркт.

Установкой памятника занимается сын артистки Василий Крачковский. По его словам, работа над монументом пока не завершена, пишут «Дни.ру». Только на его макет у сына актрисы ушёл год.

Памятник будет изготовлен из нескольких видов камня. Ограды на могиле не будет из-за нехватки места. Монумент должен появиться на месте погребения актрисы весной следующего года. Василий Крачковский также хотел перевезти к могиле матери останки отца. Но процесс затянулся из-за споров с местной администрацией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Алексей Панин считает, что в России живут самые злые люди на Земле. На такие мысли Панина натолкнули негативные комментарии в СМИ под публикациями о смерти актрисы Натальи Крачковской, которая скончалась 3 марта 2016 года.