Сын Крачковской рассказал, почему не ставит памятник на могиле матери

Местная администрация и бюрократические препоны не дают родным Натальи Крачковской поставить памятник на её могиле. Актриса умерла в марте 2016 года, у неё был инфаркт.
Установкой памятника занимается сын артистки Василий Крачковский. По его словам, работа над монументом пока не завершена,
Памятник будет изготовлен из нескольких видов камня. Ограды на могиле не будет из-за нехватки места. Монумент должен появиться на месте погребения актрисы весной следующего года. Василий Крачковский также хотел перевезти к могиле матери останки отца. Но процесс затянулся из-за споров с местной администрацией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Алексей Панин считает, что в России живут самые злые люди на Земле. На такие мысли Панина натолкнули негативные комментарии в СМИ под публикациями о смерти актрисы Натальи Крачковской, которая скончалась 3 марта 2016 года.
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