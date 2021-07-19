Сын Кобзона «развалил» дом НКВД в центре Москвы

Сын Иосифа Кобзона Андрей незаконно перестроил мансарду знаменитого дома работников НКВД на Смоленской площади в центре Москвы. Из-за плохой перепланировки здание, признанное в 2009 году объектом культурного наследия, начало разваливаться, передаёт Telegram-канал Mash.

Соседи в бешенстве: по зданию уже пошли трещины, а провести капитальный ремонт нельзя. Андрей перекрыл доступ к чердаку, и теперь «плачет» не только капремонт, но и вентиляция, которой соседи также пользоваться не могут. Сын эстрадного певца поставил новое межэтажное перекрытие, поднял несущую стену и конёк крыши, изменив её угол наклона. Получились две новые квартиры общей площадью свыше 600 квадратных метров.

В настоящий момент ситуацией занимается столичный Следственный комитет. Часть мансарды соседям удалось отвоевать, за оставшееся жильцы судятся до сих пор. Следователи уже начали проверку, а квартиры опечатали.

Андрей Иосифович Кобзон является бизнесменом и ресторатором. Сейчас он активно занимается недвижимостью.

У Иосифа Кобзона, кроме сына, есть ещё дочь Наталья. Все дети у эстрадного певца от третьего брака с Нелли Кобзон, которая является заслуженным работником культуры РФ. У народного артиста также есть семь внуков.

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