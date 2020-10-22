Светлана Бондарчук не посетила похороны бывшей свекрови

https://static.news.ru/photo/d231bed4-148f-11eb-a48d-fa163e074e61_660.jpg Светлана Бондарчук Фото: 030aa/instagram.com

22 октября на Новодевичьем кладбище в Москве похоронили Ирину Скобцеву. На траурной церемонии присутствовали многие звёздные родственники актрисы, однако среди них не было Светланы Бондарчук — бывшей жены Фёдора Бондарчука.

Режиссёр занимался организацией похорон матери. За день до церемонии Бондарчук объявил место проведения траурных мероприятий и отметил, что будет благодарен всем, кто придёт проститься со Скобцевой. Поклонники были уверены, что бывшая жена режиссёра придёт попрощаться с родственницей, однако Светлана Бондарчук на кладбище так и не появилась.

При этом она одной из первых принесла соболезнования экс-супругу и всем родным покойной в соцсетях. Светская дива опубликовала совместный снимок со Скобцевой и призналась, что будет скучать по свекрови.

Нынешняя жена режиссёра Паулина Андреева на похоронах не отходила от мужа, морально поддерживая его. Она принимала соболезнования вместе с внуками умершей актрисы Сергеем Бондарчуком и Константином Крюковым.

Проститься со Скобцевой пришли режиссёры Алексей Учитель и Владимир Меньшов, актёры Игорь Верник, Игорь Угольников, Сергей Гармаш и многие другие, пишет StarHit.

Как писал NEWS.ru, Ирина Скобцева умерла 20 октября на 94-м году жизни. Она сыграла в более чем 60 фильмах, в том числе и в знаменитой картине супруга Сергея Бондарчука «Война и мир». Во время съёмок этого фильма, в котором она исполнила роль светской красавицы Элен Безуховой, у них с Бондарчуком появились дети — Алёна и Фёдор.

Она также снялась в таких картинах, как «Они сражались за Родину», «Любовь земная», «Мэри Поппинс, до свидания!» и других. С 1970 года вместе с мужем вела актёрскую мастерскую во ВГИКе.