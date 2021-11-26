Стало известно о последних месяцах жизни Александра Градского

Композитор и певец Александр Градский после перенесённого в сентябре 2021 года коронавируса чувствовал себя очень плохо, пишет издание Dni.ru. В конце октября артист трижды вызывал скорую на дом, а однажды врачам пришлось ехать к нему дважды.

У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома, — рассказал источник из окружения композитора.

Он добавил, что Градский также часто жаловался близким на боли в ногах.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных. В 1976 году записал песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», прославившую певца.

Исполнял вокальные партии в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Романс о влюблённых» (1974), «Жизнь Клима Самгина» (1986), «Узник замка Иф» (1989) и других. В качестве композитора работал над картинами «Романс о влюблённых» (1974), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1985), «Узник замка Иф» (1989) и другими.

Александра Градского называли одним из основоположников русского рока. Артисту были присвоены звания «Заслуженный деятель искусств РФ» (1997), «Народный артист РФ» (1999).