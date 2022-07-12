Назван новый главный режиссер «Ленкома» Алексея Франдетти утвердили на должность главного режиссера «Ленкома»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Театральный режиссер Алексей Франдетти

Главным режиссером московского театра «Ленком» назначен Алексей Франдетти, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы. Сообщается, что такое решение принято на основании предложения труппы. При этом директором остается Марк Варшавер: его должность предполагает полномочия определять политику творческого коллектива.

Работа в таком театре и с такими артистами — огромная радость и не меньшая ответственность. Повторять успехи «Ленкома» невозможно, но творить новую историю — реально, — приводит пресс-служба слова Франдетти.

Франдетти является трехкратным лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска». Сотрудничал с театром имени Пушкина, театром на Таганке, Театром Наций и многими другими.

Художественным руководителем и главным режиссером «Ленкома» на протяжении 46 лет был Марк Захаров. После его смерти в 2019 году руководство театром принял Марк Варшавер.

В начале июля новым директором столичного театра имени советского поэта Владимира Маяковского стала Екатерина Лапшина. Она сменила на посту Александра Стульнева, занимавшего должность с 2018 года. Лапшина в 2007 году окончила РАМ им. Гнесиных, после чего в 2012-м — продюсерский факультет ГИТИС. После этого она начала работать в театре имени Маяковского: сначала помощником директора, а затем в 2017-м заняла пост заместителя руководителя учреждения.