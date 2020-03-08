Заключительные национальные отборы участников международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» завершились 7 марта. Информация
Последними сделали свой выбор Швеция, Финляндия, Дания и Португалия.
Представлять Швецию в 2020 году будет музыкальный коллектив The Mamas, они исполнят песню Move, Данию представит группа Ben & Tan с песней Yes, Португалию — певица Elisa с песней Medo de Sentir, а Финляндию — певец Aksel Kankaanranta с композицией Looking Back.
Хоть участники все и определены, но не все представители заявили песни, которые представят на конкурсе. Не назвали композиции Мальта, Азербайджан, Сан-Марино, Северная Македония, а также группа от России — Little Big, которая планирует представить песню Uno. Как отметили участники группы — это будет весёлый трек «с бразильским оттенком».
Официальные заявки на конкурс главы делегаций подадут 9 марта.
Рейтинг букмекеров сейчас возглавляет Исландия: Daði & Gagnamagnið с песней Think About Things.
Россия на третьем месте. Также в десятке Литва, Швейцария, Болгария, Италия, Румыния, Швеция, Мальта и Германия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что участие группы Little Big поддержали многие российские звёзды, такие как Юлия Савичева, Виктор Дробыш, Антон Комолов, Пётр Налич, Лолита, Яна Рудковская и другие. Недовольным выбором исполнителя от России оказался Юрий Лоза. А пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Little Big Андрей Орехов решил покинуть группу после новости об участии музыкального коллектива в конкурсе.
Кроме того, ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз рассматривал различные сценарии проведения конкурса «Евровидение-2020» из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Датский отбор 7 марта
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