https://static.news.ru/photo/83fbc4fe-6106-11ea-a460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заключительные национальные отборы участников международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» завершились 7 марта. Информация опубликована на официальном сайте конкурса.

Последними сделали свой выбор Швеция, Финляндия, Дания и Португалия.

Представлять Швецию в 2020 году будет музыкальный коллектив The Mamas, они исполнят песню Move, Данию представит группа Ben & Tan с песней Yes, Португалию — певица Elisa с песней Medo de Sentir, а Финляндию — певец Aksel Kankaanranta с композицией Looking Back.

Хоть участники все и определены, но не все представители заявили песни, которые представят на конкурсе. Не назвали композиции Мальта, Азербайджан, Сан-Марино, Северная Македония, а также группа от России — Little Big, которая планирует представить песню Uno. Как отметили участники группы — это будет весёлый трек «с бразильским оттенком».

Официальные заявки на конкурс главы делегаций подадут 9 марта.

Рейтинг букмекеров сейчас возглавляет Исландия: Daði & Gagnamagnið с песней Think About Things.

Россия на третьем месте. Также в десятке Литва, Швейцария, Болгария, Италия, Румыния, Швеция, Мальта и Германия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что участие группы Little Big поддержали многие российские звёзды, такие как Юлия Савичева, Виктор Дробыш, Антон Комолов, Пётр Налич, Лолита, Яна Рудковская и другие. Недовольным выбором исполнителя от России оказался Юрий Лоза. А пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Little Big Андрей Орехов решил покинуть группу после новости об участии музыкального коллектива в конкурсе.