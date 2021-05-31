Солист Мариинки вышел из комы после падения с электросамоката

https://static.news.ru/photo/165dcfb0-c225-11eb-be55-96000091f725_660.jpg Давид Залеев Фото: Давид С.О.Н Залеев/vk.com

Солист Мариинского театра Давид Залеев вышел из двухнедельной комы. Артист упал с электросамоката у отеля «Азимут» в Санкт-Петербурге, передаёт «Фонтанка».

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, но сейчас наблюдается улучшение в его состоянии: он в сознании и дышит самостоятельно, — сообщили изданию в пресс-службе театра.

31-летнего солиста Мариинки госпитализировали в ночь на 13 мая. Он попал в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Сообщается, что Залеева пришлось оперировать, после чего его ввели в состояние медикаментозной комы. Позднее выяснилось, что артист на момент падения с самоката был сильно пьян.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательное использование шлемов и других защитных средств во время езды на электросамокате. Он отметил, что этот вид транспорта в последнее время пользуется у россиян большой популярностью. Однако отсутствие чётких правил эксплуатации и требований безопасности приводит к негативной реакции в обществе и травмам водителей.