Сокуров, Ахеджакова и Ко — игра в юродивых

Выступление режиссёра Александра Сокурова, многократного лауреата (включая две госпремии России) на заседании Совета по правам человека при президенте наделало много шума. И дело даже не в том, что он конкретно сказал. Кого предложил «отпустить», о ком не желающем воевать с Россией против НАТО поведал. Проблема в том, что от него его почитатели изначально ждали чего-то эдакого, какого-то перпендикуляра общественному мнению и вкусу. Если вспомнить ещё характеристику сочинений современника Пушкина Петра Чаадаева, объявленного, к слову, сумасшедшим.

Стало традицией, что именно представители нашей вполне сытой и холёной за госсчёт творческой интеллигенции используют любую трибуну для пропаганды собственных представлений о прекрасном и гармоничном мире. Так, всюду одинаковая Лия Ахеджакова, выступая на днях на вручении премии «Звезда театрала», бросилась защищать деятелей, «удостоившихся» статуса иноагента за вполне доказанные связи с западными спецспонсорами. Новоявленный Нобель Дмитрий Муратов в своей торжественной речи в Осло записал в убитых в России журналистов всех, кого только можно было. Но показным образом оставил за скобками и перенёсшего в застенках инсульт Джулиана Ассанджа, и замученного в Турции саудовца Хашогги. Упоминать их было, по либеральным меркам, не комильфо. Образ российского авторитаризма, видимо, показался бы недостаточно зловещим.

Но вот что примечательно. Иноагент Лев Пономарёв (лицо, исполняющее функции иностранного агента, получил статус в 2020 году), в защиту которого витийствовала, срывая голос, Ахеджакова, напоминал японским спонсорам то, что всегда выступал за передачу Японии Курил. И эту точку зрения публично разделял и Александр Сокуров, требовавший вернуть японскому народу то, что тому якобы принадлежит по праву. Недаром был он удостоен японского ордена за показ в своём фильме образа императора не как кровавого преступника, а рефлексирующего интеллигента. Ах, да, «нанкинская резня»? Полмиллиона зверски убитых мирных китайцев. Ну чего не бывает в этом сложном мире! Главное ведь душевные страдания носителя высшей власти.

Почитаемый многими поклонниками формализма режиссёр вообще мог себе позволить и вполне «революционные» сентенции такого рода, что даже в случае нападения на Россию надо найти в себе силы не привлекать к отражению угрозы армию и тем более не переходить на сопредельную территорию. То ли сразу сдаться, то ли послать богему на срочные переговоры о капитуляции.

Как писал классик: «Мне война, как нож козлу. Я непротивленец злу!» Не правда ли, некоторые позиции уже слегка отдают даже не идеализмом, а неким юродством? Не исключено, что на такое восприятие многие наши прекраснодушные богемные либералы и рассчитывают. Стоит ли напоминать, что за меньшие по степени спорности выступления некоторые наши современники, в частности блогеры, попадали под крупные штрафы, а то и приговаривались к длительным часам общественно полезных работ. Впрочем, сам Сокуров поспешил заявить, что опасается преследования по «экстремисткой» статье, но надеется, что «президент этого не допустит». Конечно, ведь сошла ему с рук и активная защита пойманного с поличным в Крыму украинского террориста Олега Сенцова. Тоже, как мы помним, режиссёра.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом, собственно, и ключ к пониманию ситуации. Да, деятельность Ахеджаковой обогатила русский разговорный язык глаголом «ахеджакнуть», то есть сморозить откровенную дичь, показав полное незнание предмета. Но разного рода призы за давно сыгранное она продолжает регулярно получать. Мол, ну что с неё возьмешь — актриса, привыкла играть. Но в 1993 году вдохновенно призывала армию применить силу против Верховного Совета.

Вот и пресс-секретарь президента срочно заверил общественность, что никакие воспитательно-репрессивные меры к режиссеру Сокурову применены не будут, ему и так жёсткая отповедь Владимира Путина доставила душевные страдания. Правда, уже парламент Чечни официально обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить слова Сокурова. Тамошним депутатам недосуг входить в понимание трепетной натуры творца.