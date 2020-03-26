https://static.news.ru/photo/8950f098-6f1e-11ea-9f00-fa163e074e61_660.jpg Инна Макарова Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Инна Макарова оставила после себя огромное наследство, которое, скорее всего, достанется её 70-летней дочке Наталье Бондарчук. Это квартира на Украинском бульваре в Москве рядом с площадью Европы.

Свой первый ордер на жильё Макарова получила в 1949 году. Тогда ей вручили Сталинскую премию за исполнение роли Любови Шевцовой в фильме «Молодая гвардия», пишет Dni.ru.

Со своим первым супругом Сергеем Бондарчуком актриса жила в однокомнатной квартире на улице Песчаной, пока у них не родилась дочь Наташа. Тогда Макарова лично пошла в Моссовет просить жилплощадь побольше.

Также у Макаровой есть дача в Раздорах, где стоимость одной сотки земли начинается с 200 тысяч рублей. По соседству находится дача Фёдора Бондарчука.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 марта умерла российская актриса и народная артистка Инна Макарова. Ей было 93 года.