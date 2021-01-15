СМИ: актёр Владимир Конкин заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3c5ec5e2-57d7-11eb-8dce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженный артист России Владимир Конкин заболел коронавирусной инфекцией. Он получил положительный тест ещё накануне Нового года, но известно об этом стало лишь сейчас.

Как сообщает MK.RU со ссылкой на Mash, 1 января к нему пришли врачи, но не смогли застать его дома — никто не открыл дверь. Связаться с актёром удалось позднее.

На данный момент известно, что он остаётся на самоизоляции и продолжает амбулаторное лечение. При этом его директор Елена Переслени получила отрицательный результат теста.

Имя звезды картины «Место встречи изменить нельзя», давно не появлявшегося на экранах в крупных ролях, оказалось вновь на слуху в конце 2020 года в связи с трагической гибелью его дочери Софии — тело 32-летней женщины было обнаружено на дне бассейна. Конкин просил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование. Однако с тех пор вокруг Конкина и его близких возникали лишь скандальные слухи, а истинная причина трагедии так и не была установлена.

Ранее NEWS.ru писал, что на 72-м году жизни скончался советский и российский режиссёр, создатель юмористического тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Он был госпитализирован с коронавирусом и поначалу иронически отнёсся к болезни. Однако вскоре ему стало хуже, 14 января он был введён в медикаментозную кому и умер, не приходя в сознание.