Смерть мужа, мопсы, мысли о суициде: как живет писательница Дарья Донцова

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Писательница Дарья Донцова

71-летняя писательница Дарья Донцова с головой ушла в веру после смерти супруга. Как она справилась с утратой, правда ли, что задумывалась о суициде и как сейчас живет?

Как прославилась Дарья Донцова

Первую книгу литератор написала будучи в онкологической реанимации, чтобы отвлечься от болезни — долгое время женщина боролась с раком груди, писала «Российская газета». За 2,5 года она перенесла четыре операции и 18 курсов химиотерапии. Находясь в больнице, Донцова в декабре 1999 года издала свои написанные первые три детективных романа — «Крутые наследнички», «За всеми зайцами» и «Дама с коготками» из цикла «Любительница частного сыска Даша Васильева».

Сейчас на счету писательницы более 300 детективных романов, суммарный тираж которых превысил сотни миллионов экземпляров. У каждого цикла, созданного Донцовой, есть свои поклонники и некоторые произведения настолько полюбились россиянам, что были сняты сериалы: «Любительница частного сыска Даша Васильева», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» и «Джентльмен сыска Иван Подушкин».

В 2009 году Донцову занесли в Книгу рекордов России как самого плодовитого автора детективных романов (100 детективов за 10 лет). Продуктивность Донцовой провоцировала слухи о том, что над произведениями работает целая команда писателей, однако эта версия осталась на уровне домыслов.

«Я встаю в пять, пишу с шести утра. До какого времени? А пока напишутся ежедневные 30 страниц. Прерываюсь только на поездку в храм, возвращаюсь со служб и опять за стол. Потом занимаюсь другой работой. И у меня не обезличенные файлы, а тонны бумаги, которые исписаны одним почерком», — рассказывала Донцова подписчикам.

В 2017 году в честь дня рождения писательницы министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении Донцовой медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».

Фото: Daniil Ivanov/Global Look Press Писательница Дарья Донцова

От чего умер муж Дарьи Донцовой

Писательница была трижды замужем. Первые два брака принесли Донцовой боль — супруги изменяли ей, оставляя наедине с проблемами, в том числе финансовыми. От первого брака у литератора родился сын Аркадий, впоследствии подарившей ей внука Никиту.

По-настоящему счастливым для Донцовой стало третье замужество. Личное счастье женщина обрела с психологом Александром Донцовым в 1983 году. У пары родилась дочь Мария, которая в 2015 году стала мамой мальчика Михаила.

Знакомые считали супругов идеальной парой. Донцов поддержал жену даже тогда, когда той диагностировали рак молочной железы.

«Донцова спросила мужа, останется ли тот с ней после мастэктомии, а Александр Иванович ответил, что готов жить хоть с одним ухом жены, если все остальное отрежут», — пишет StarHit.

В феврале 2023 года в программе «Секрет на миллион» Донцова рассказала, что у ее мужа обнаружили рак кишечника третьей степени. Мужчине провели операцию и несколько курсов химиотерапии.

«О себе никогда не переживала, а вот в отношении мужа впала в истерику», — признавалась писательница на НТВ.

Супруг автора детективов до последнего оставался в сознании и перед смертью успел попрощаться с близкими. В марте 2023 года его не стало. По словам писательницы, кончина мужа стала для нее ударом.

«Когда скончался муж, у меня были мысли навсегда уйти», — сказала Донцова в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Найти смысл в жизни писательнице помогла церковь. Донцова задолго до кончины супруга стала воцерквленным человеком и несколько раз отправлялась в поломничества.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Писательница Дарья Донцова

Чем сейчас занимается Дарья Донцова

В доме писательницы живут пять собак — мопсы Муся, Фира, Куки и Жози, пагль Мафи, а также британский кот Сан Саныч и черепашка Ге. Донцова активно ведет социальные сети, в которых показывает своих питомцев. Некоторые из них стали героями ее книг для детей — писательница создала серию историй «Сказки Прекрасной Долины».

«У мопсов, меня и котов очень трудная работа: мы работаем паглем, мопсами и котами. У нас сложно расписание: хорошо поесть, поспать, погулять и приносить всем хорошее настроение», — такой пост от лица Мафи публиковала Донцова, которая называет себя мамой ее домашних любимцев.

В январе 2024 года должна выйти новая книга из цикла «Джентльмен сыска Иван Подушкин» под названием «Иванушка на курьих ножках». Кроме того, в ближайшее время состоится презентация сказки «Лес обиды».

Кроме того, Донцова является автором и ведущей проекта «Я очень хочу жить» на телеканале «Спас».

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