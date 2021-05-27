Скончался автор одной из самых продаваемых детских сказок в мире

https://static.news.ru/photo/c41b432e-beda-11eb-8c4f-96000091f725_660.jpg Эрик Карл Фото: ericcarle/twitter.com

Американский литератор и иллюстратор Эрик Карл, написавший одну из самых продаваемых книг в мире «Очень голодная гусеница», скончался в Нортгемптоне, штат Массачусетс (США) в возрасте 91 года, говорится на его странице в социальной сети Twitter. Автор детской сказки умер в своей студии от отказа почек, передаёт портал TMZ со ссылкой на сына покойного — Ролфа Карла.

С тяжестью и болью в сердце мы сообщаем, что Эрик Карл, автор и иллюстратор «Очень голодной гусеницы» и многих других всеми любимых и ставших классикой произведений, скончался 23-го числа в возрасте 91 года, — говорится в заявлении представителей писателя.

From the Eric Carle Team: It is with heavy hearts that we share that Eric Carle, author & illustrator of The Very Hungry Caterpillar and many other beloved classics, passed away on 23rd at the age of 91.



Thank you for sharing your talent with generations of young readers. pic.twitter.com/wuMe4eqVXo — eric carle (@ericcarle) May 26, 2021

«Очень голодная гусеница» принесла Карлу всемирную известность. Книгу опубликовали в 1969-м. Рассказ о гусенице, ищущей еду и превращающейся в бабочку, состоит из 224 слов. Общий тираж превышает 55 млн копий, а само произведение перевели более чем на 70 языков. За карьеру покойный выпустил более 70 книг и продал свыше 170 млн экземпляров трудов.

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