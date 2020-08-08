Скончалась итальянская актриса Франка Валери

https://static.news.ru/photo/a2d8bfe8-da2e-11ea-a00f-fa163e074e61_660.jpg Франка Валери Фото: Ettore Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Италии скончалась известная итальянская актриса Франка Валери. 31 июля ей исполнилось 100 лет.

Франка Мария Норза (настоящее имя актрисы) родилась в Милане, где провела детство и юность. Её отец, будучи евреем, в 1938 году бежал из фашистской Италии в Швейцарию вместе с её братом. Благодаря знакомому матери, который изменил паспортные данные девушки, она не подверглась репрессиям.

С юношеских лет Франка увлеклась театром и в 1947 году впервые вышла на профессиональную сцену. Первой её работой в кинематографе стал фильм Федерико Феллини «Огни варьете» в 1950 году.

В 1960-е году Франка работала на итальянском телевидении и была одной из самых популярных участниц развлекательных шоу. С 1970-х до начала 2000-х годов она писала сценарии к телесериалам, в которых сама же потом и снималась.

В 2020 году актриса была удостоена кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за выдающуюся карьеру в кинематографе.

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