Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила мать Тиграна Кеосаяна и свою свекровь с 80-летием. Фото с потрясающе выглядящей Лаурой Кеосаян жена режиссёра опубликовала в своём блоге и сопроводила его самыми тёплыми пожеланиями.

Симоньян назвала свою свекровь «ежедневным праздником» своего дома, отметила её грацию, аристократизм, царственность.

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Её сердобольность и доброта согревают каждую минуту наших жизней. Её отношение ко мне заставляет меня каждый день благодарить бога за такой подарок. Её неземная красота изумляет всех, кто её встречает, — пишет журналист.

Симоньян пожелала «тонкой, умной, сногсшибательной» свекрови счастья, здоровья и сил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию своего мужа Тиграна Кеосаяна с их двухмесячной дочерью Маро на руках, поздравив его с 54-м днём рождения.

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