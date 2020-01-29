Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила мать Тиграна Кеосаяна и свою свекровь с 80-летием. Фото с потрясающе выглядящей Лаурой Кеосаян жена режиссёра опубликовала в своём блоге и сопроводила его самыми тёплыми пожеланиями.
Симоньян назвала свою свекровь «ежедневным праздником» своего дома, отметила её грацию, аристократизм, царственность.
Её сердобольность и доброта согревают каждую минуту наших жизней. Её отношение ко мне заставляет меня каждый день благодарить бога за такой подарок. Её неземная красота изумляет всех, кто её встречает, — пишет журналист.
Симоньян пожелала «тонкой, умной, сногсшибательной» свекрови счастья, здоровья и сил.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию своего мужа Тиграна Кеосаяна с их двухмесячной дочерью Маро на руках, поздравив его с 54-м днём рождения.