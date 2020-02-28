https://static.news.ru/photo/938a5724-5a25-11ea-a28a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Швыдкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сфера культуры нуждается в создании позитивной новостной повестки. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Свою позицию он озвучил на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Хороших новостей не бывает — это, к сожалению, закон любого СМИ: вернисаж — не новость, а если украли картину с вернисажа — новость, — посетовал Швыдкой.

По его словам, преодолеть или запретить негатив в информационном пространстве невозможно. Однако реально создать противовес — «это трудно, почти невозможно, но необходимо», передаёт ТАСС.

На заседании также обсуждали, можно ли избежать публикации в СМИ ложной информации и данных о личной жизни знаменитых людей. В этой связи Швыдкой отметил, что «любая законодательная инициатива, которая бы ужесточила ответственность за моральный ущерб, не снимет всю проблему». При этом спецпредставитель президента призвал с большей ответственностью относиться к информации, например, о высоких доходах знаменитостей. Это, напомнил он, вызывает общественное напряжение.

Ранее, как писал NEWS.ru, Швыдкой сообщил о переносе гастролей артистов из России в Китае. Это связано с эпидемией коронавируса.