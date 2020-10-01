Шукшина о памятнике Есенину в Москве: «Богохульство и надругательство»

https://static.news.ru/photo/c91531e8-040c-11eb-aec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Актриса Мария Шукшина негативно отреагировала на появление нового памятника Сергею Есенину в Москве.

Ранее в Москве к 125-летию Сергея Есенина открыли памятник поэту. Монумент расположили на территории Московского государственного музея С. А. Есенина. Автор работы Григорий Потоцкий назвал её «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии».

Это сатанизм! Это богохульство и надругательство над народом русским, исповедующим Христа, — написала артистка в своём Telegram-канале.

По её словам, памятник не имеет отношения к искусству. Она заявила, что скульптор не только член международных союзов и академий, но и «экстрасенс и биоэнергетик», передаёт «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, Шукшина написала жалобы в адрес президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла, в которых обвинила «Пусть говорят», «Прямой эфир» и «Звёзды сошлись» в развращении народа.