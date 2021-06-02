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Шнуров рассказал, почему он избегает TikTok

17:47, 02 июня 2021
Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рок-музыкант, поэт, а теперь и главный редактор телеканала RTVI Сергей Шнуров выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В частности, шоумен рассказал о планах на TikTok и музыкальный конкурс «Евровидение», передаёт РИА Новости.

Фанатов лидера группы «Ленинград», да и журналистов, интересовал вопрос, дождутся ли знаменитость в популярной социальной сети. Музыкант своим ответом поклонников не порадовал:

Я в Tik-Tok, конечно, не пойду, я староват для этих игр. Мне популярность не нужна. Я от неё бегу, — сказал артист.

Что касается Евровидения, Шнуров признался, что даже не смотрел никогда ни трансляцию, ни запись. По его мнению, это пустая трата времени.

Я не смотрел выступление Манижи на Евровидении. Я Евровидение не смотрел вообще никогда, просто жалко времени. Зачем?сказал музыкант на полях ПМЭФ-2021.

Ранее сообщалось, что Шнуров представил свой новый коллектив. В Instagram он сообщил о группе «Зоя» и первом альбоме «Это жизнь».

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