Шнуров рассказал, почему он избегает TikTok

https://static.news.ru/photo/1b52eac6-c3b2-11eb-ade3-96000091f725_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рок-музыкант, поэт, а теперь и главный редактор телеканала RTVI Сергей Шнуров выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В частности, шоумен рассказал о планах на TikTok и музыкальный конкурс «Евровидение», передаёт РИА Новости.

Фанатов лидера группы «Ленинград», да и журналистов, интересовал вопрос, дождутся ли знаменитость в популярной социальной сети. Музыкант своим ответом поклонников не порадовал:

Я в Tik-Tok, конечно, не пойду, я староват для этих игр. Мне популярность не нужна. Я от неё бегу, — сказал артист.

Что касается Евровидения, Шнуров признался, что даже не смотрел никогда ни трансляцию, ни запись. По его мнению, это пустая трата времени.

Я не смотрел выступление Манижи на Евровидении. Я Евровидение не смотрел вообще никогда, просто жалко времени. Зачем? — сказал музыкант на полях ПМЭФ-2021.

Ранее сообщалось, что Шнуров представил свой новый коллектив. В Instagram он сообщил о группе «Зоя» и первом альбоме «Это жизнь».