Сериал «Новый Папа» итальянского режиссёра Паоло Соррентино покажут на большом экране в Москве.
Восьмичасовой марафон пройдёт 8 февраля в кинотеатре «Октябрь»,
Самый провокационный проект о внутренней кухне Ватикана представят и обсудят со зрителями киновед Всеволод Коршунов и кинокритик Егор Москвитин, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в рамках масштабного показа состоится российская премьера финальной серии проекта.
Патриархат Венеции раскритиковал сериал «Новый Папа» итальянского режиссёра Паоло Соррентино. В заявлении духовенства говорится об «оскорбительном использовании религиозных символов».
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