Фото: HBO

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».

В Twitter онлайн-платформы говорится, что проект получил название «Ведьмак: Кошмар Волка». В сообщении Netflix также отмечается, что мультфильм будет выполнен в стилистике аниме. Сценарий разрабатывают шоураннер сериала по «Ведьмаку» Лорен...