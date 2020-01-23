Фото: HBO

Сериал «Новый Папа» итальянского режиссёра Паоло Соррентино покажут на большом экране в Москве.

Восьмичасовой марафон пройдёт 8 февраля в кинотеатре «Октябрь», сообщается в соцсети стримингового сервиса «Амедиатека».

Самый провокационный проект о внутренней кухне Ватикана представят и обсудят со зрителями киновед Всеволод Коршунов и кинокритик Егор Москвитин, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках масштабного показа состоится российская премьера финальной серии проекта.

Патриархат Венеции раскритиковал сериал «Новый Папа» итальянского режиссёра Паоло Соррентино. В заявлении духовенства говорится об «оскорбительном использовании религиозных символов».

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