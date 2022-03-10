Шнуров приостановил работу на телеканале RTVI

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров приостановил сотрудничество с телеканалом RTVI, где занимает должность генерального продюсера. Он объяснил, что принял такое решение, так как намерен сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, а также потому, что его личное мнение «во многом может не совпадать с редакционной политикой канала». Об этом говорится в сообщении, опубликованном от лица Шнурова на сайте RTVI.

Я принял решение сфокусироваться, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий моё мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом, — заявил Шнуров.

Представитель RTVI Ольга Пивень поблагодарила Шнурова за вклад в развитие канала. По её словам, канал поддерживает его решение о временном самоотстранении с должности генерального продюсера.

Пивень отметила, что «конфликт между этими взглядами (международной аудитории RTVI) и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен».

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