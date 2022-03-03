Ахеджакова ответила Володину на призыв уволиться из театра из-за Украины

Народная артистка России Лия Ахеджакова отказалась увольняться из московского театра «Современник», при этом оставаясь противницей действий президента Владимира Путина на Украине. Об этом актриса заявила NEWS.ru в ответ на призыв спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию РФ на Украине, покинуть свои посты в госучреждениях.

Я не знаю, как к этому отнестись (предложению Вячеслава Володина. — NEWS.ru). Я считаю происходящее на Украине безумием. Но писать заявление об увольнении из театра в связи с тем, что занимаю такую позицию, не буду, — заявила Ахеджакова.

По словам артистки, в театре «Современник» она играет в одних спектаклях с молодыми актёрами, которые также «занимают определённую позицию по вопросу России и Украины», и «получается, что всех надо выгонять, а театр закрывать».

Нам раньше никогда не предлагали таких «тестов на предательство», человеческую порядочность, преданность великой русской культуре. Я не помню, чтобы мне надо было выбирать, на стороне ли я Минобороны или я с наркоманами, нацистами и бандеровцами, — добавила актриса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что деятелям культуры, противникам действий президента Владимира Путина на Украине, работающим в российских государственных культурных учреждениях, следовало бы покинуть свои должности. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом.

Вчера, 2 марта, 110 деятелей культуры отправили президенту Владимиру Путину письмо со словами поддержки его действий на Украине. Николай Бурляев, Дмитрий Певцов, Мария Шукшина, Захар Прилепин и другие подчеркнули, что «кровопролитие — это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны».