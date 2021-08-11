«Съели?»: Миро прокомментировала слухи о свадьбе Кабаевой
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
10:53, 11 августа 2021
Алина КабаеваФото: id559498255/vk.com
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Блогер Лена Миро прокомментировала слухи о свадьбе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, на руке которой вчера впервые заметили обручальное кольцо. Миро в очередной раз поддержала идею о том, что личная жизнь должна быть скрыта от общественности.
По словам Миро, пользователей Сети не только возмущало отсутствие публичных отношений, но и то, что спортсменка якобы поправилась, а мужа так и не нашла. Блогер заявила, что и у неё в комментариях были подобные «мещанки».
Они были уверены в этом, потому что в их палатах ума ну не может худенькая и счастливая в личном плане женщина не демонстрировать себя и свою жизнь на каждом углу. Ну что? Увидели своими глазами и красоту, и кольцо? Съели? — написала Миро в своём ЖЖ.
Блогер уверена: адекватный и порядочный человек не нуждается в демонстрации своей частной жизни широкой публике — Кабаева тому пример.
Напомним, что накануне 38-летняя Алина Кабаева дала комментарий федеральному каналу. Гимнастка предстала в красном платье и с минимумом украшений: только лаконичные серьги с жемчугом, а также обручальное кольцо.
Ранее сообщалось, что ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева показала новое видео с Алиной Кабаевой, которое не вошло в эфир программы. Фрагмент ещё одной записи Скабеева опубликовала в Сети.