«Съели?»: Миро прокомментировала слухи о свадьбе Кабаевой

Блогер Лена Миро прокомментировала слухи о свадьбе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, на руке которой вчера впервые заметили обручальное кольцо. Миро в очередной раз поддержала идею о том, что личная жизнь должна быть скрыта от общественности.

По словам Миро, пользователей Сети не только возмущало отсутствие публичных отношений, но и то, что спортсменка якобы поправилась, а мужа так и не нашла. Блогер заявила, что и у неё в комментариях были подобные «мещанки».

Они были уверены в этом, потому что в их палатах ума ну не может худенькая и счастливая в личном плане женщина не демонстрировать себя и свою жизнь на каждом углу. Ну что? Увидели своими глазами и красоту, и кольцо? Съели? — написала Миро в своём ЖЖ.

Блогер уверена: адекватный и порядочный человек не нуждается в демонстрации своей частной жизни широкой публике — Кабаева тому пример.

Напомним, что накануне 38-летняя Алина Кабаева дала комментарий федеральному каналу. Гимнастка предстала в красном платье и с минимумом украшений: только лаконичные серьги с жемчугом, а также обручальное кольцо.

Ранее сообщалось, что ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева показала новое видео с Алиной Кабаевой, которое не вошло в эфир программы. Фрагмент ещё одной записи Скабеева опубликовала в Сети.