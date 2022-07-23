Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Театр «Сатирикон» покажет «Грозу» Александра Островского. Спектакль Константина Райкина представят широкий публике во Дворце на Яузе.
В новой постановке смешаны жанры, времена, языки и даже конфессии. В ней можно будет услышать фольклорные русские и церковные песнопения, английские и французские тексты, джазовые композиции, западные шлягеры.
Райкин заявил, что не считает «Грозу» бытовой пьесой. По его словам, любое время российской жизни обязательно находит отражение в этом произведении.
В спектакле занято почти 30 артистов, в роли Катерины — молодая актриса, выпускница театральной мастерской Райкина Мария Золотухина.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актер Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Алексей Фалько в роли Бориса Григорьевича
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актер Алексей Фалько в роли Бориса Григорьевича
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Алексей Фалько в роли Бориса Григорьевича и Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Алексей Фалько в роли Бориса Григорьевича и Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актер Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актриса Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины и Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины и Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Даниил Пугаёв
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актер Даниил Пугаёв
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актриса Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины и Алина Доценко в роли Девочки (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины и Алина Доценко в роли Девочки (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры в сцене из спектакля «Гроза»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова (слева направо)
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Овчаренко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Актриса Юлия Овчаренко