«Сатирикон» представит нетривиальную версию «Грозы» Островского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Театр «Сатирикон» покажет «Грозу» Александра Островского. Спектакль Константина Райкина представят широкий публике во Дворце на Яузе.

В новой постановке смешаны жанры, времена, языки и даже конфессии. В ней можно будет услышать фольклорные русские и церковные песнопения, английские и французские тексты, джазовые композиции, западные шлягеры.

Райкин заявил, что не считает «Грозу» бытовой пьесой. По его словам, любое время российской жизни обязательно находит отражение в этом произведении.

В спектакле занято почти 30 артистов, в роли Катерины — молодая актриса, выпускница театральной мастерской Райкина Мария Золотухина.