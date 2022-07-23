Театр «Сатирикон» покажет «Грозу» Александра Островского. Спектакль Константина Райкина представят широкий публике во Дворце на Яузе.

В новой постановке смешаны жанры, времена, языки и даже конфессии. В ней можно будет услышать фольклорные русские и церковные песнопения, английские и французские тексты, джазовые композиции, западные шлягеры.

Райкин заявил, что не считает «Грозу» бытовой пьесой. По его словам, любое время российской жизни обязательно находит отражение в этом произведении.

В спектакле занято почти 30 артистов, в роли Катерины — молодая актриса, выпускница театральной мастерской Райкина Мария Золотухина.

 

Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Актер Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина

Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Актер Алексей Фалько в роли Бориса Григорьевича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Алексей Фалько в роли Бориса Григорьевича

Актеры Алексей Фалько в роли Бориса Григорьевича и Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина (слева направо)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Алексей Фалько в роли Бориса Григорьевича и Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина (слева направо)

Актер Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Сергей Сотников в роли часовщика-самоучки Кулигина

Актриса Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Актеры Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины и Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой (слева направо)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины и Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой (слева направо)

Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Актер Даниил Пугаёв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Даниил Пугаёв

Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой

Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой

Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой

Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины (слева направо)

Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Актриса Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины и Алина Доценко в роли Девочки (слева направо)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары, Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины и Алина Доценко в роли Девочки (слева направо)

Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актрисы Ася Войтович в роли сестры Тихона Варвары (слева) и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры в сцене из спектакля «Гроза»

Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова (слева направо)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова (слева направо)

Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова

Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актрисы Полина Райкина в роли Феклуши, Антонина Рыбаловлева в роли Глаши и Евгения Абрамова

Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова, Юлия Овчаренко в роли вдовы Марфы Кабановой

Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актеры Даниил Пугаёв в роли Тихона Кабанова и Мария Золотухина в роли жены Тихона Катерины

Актриса Юлия Овчаренко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Юлия Овчаренко