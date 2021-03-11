Самоцели нет: Панина — о желании дочери стать актрисой

Дочь актрисы Анастасии Паниной пока не думает становиться актрисой. При этом звёздная мама отметила, что ни она, ни её муж, тоже актёр, препятствовать выбору ребёнка не будут.

На самом деле Сашуня очень артистичная девчонка. Надо смотреть, что дальше. Если у неё будет получаться, то препятствовать, конечно же, не будем. Пока она просто учится и ходит в секции, но самоцели стать актрисой у неё нет, — сказала Панина порталу Teleprogramma.pro.