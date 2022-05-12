Самая дорогая картина XX века: криминальная история портрета Мэрилин Монро Уцелевшая после покушения картина Энди Уорхола «Бирюзовая Мэрилин» была продана за $195 млн и вошла в пятёрку наиболее дорогостоящих полотен мира

Фото 1996-98 AccuSoft Inc., All right/Keystone Press Agency/Global Look Press

9 мая аукционный дом Christie’s продал портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы Энди Уорхола за рекордные $195 млн. Полотно ушло с молотка за четыре минуты и стало не только самой дорогой картиной XX века, когда-либо проданной на аукционе, но и самым дорогим произведением американского искусства в истории Christie’s. NEWS.ru вспомнил криминальную историю серии портретов Монро и собрал пятёрку самых дорогих картин в мире.

Shot Sage Blue Marilyn, или «Бирюзовая Мэрилин», — одна из 27 знаковых картин Энди Уорхола и с недавнего времени самая дорогая работа классика поп-арта и всего американского искусства XX века. За портрет голливудской кинозвезды боролись четыре участника торгов, победил арт-дилер Ларри Гагосян. Ранее представители аукционного дома оценили работу Уорхола в $200 млн. Выручка от продажи перейдёт бывшим владельцам произведения искусства Томасу и Дорис Амманн, которые создают образовательные и медицинские программы для детей по всему миру.

Алекс Роттер, директор Christie’s по искусству XX и XXI веков, назвал именно эту картину «абсолютной вершиной американской поп-музыки и воплощением американской мечты, которая сочетает в себе оптимизм, хрупкость, знаменитость и иконографию».

Секс-символ Голливуда и муза короля поп-арта

В 1962 году Уорхол, который к тому моменту был самым популярным художником Нью-Йорка, увлёкся фотографической шелкографией. Позже именно эта техника стала его фирменным стилем. Сам художник объяснял, что ранее использованный им метод штамповки показался ему слишком самодельным. А ему хотелось произвести более сильный эффект, чем конвейерная штамповка.

С помощью шелкографии вы выбираете фотографию, раздуваете её, переносите клеем на шёлк, а затем наносите на неё чернила. Чернила проходят через шёлк, но не через клей, — объяснял Уорхол.

Первыми портретами в новой технике стали изображения американских артистов Троя Донахью и Уоррена Битти, но внезапная смерть Мэрилин Монро произвела на художника настолько сильное впечатление, что всего через две недели он сделал её первый портрет.

Когда Мэрилин Монро умерла в августе 1962 года, мне пришла в голову идея сделать снимки её прекрасного лица на шёлке, чтобы она жила вечно, — объяснял Энди Уорхол.

Это был «Диптих Мэрилин», в основу которого легла фотография к фильму «Ниагара» с Монро в главной роли. Именно там актриса впервые появилась в образе сексапильной блондинки, который принёс ей славу и любовь миллионов.

Уорхол убрал с фото мелкие детали, добавил максимальный контраст, приблизил изображение к комиксу, а затем перенёс трафарет на холст размером два на три метра. Причём правую часть специально оставил чёрно-белой с видимыми техническими огрехами, а левую раскрасил.

С создания диптиха у Энди Уорхола возникло особое отношение к образу кинозвезды. Его современники говорили, что художник в какой-то степени отождествлял себя с Мэрилин Монро. С одной стороны, на протяжении всей карьеры он стремился к той же славе и известности. А с другой, высмеивал общество за одержимость материальными ценностями.

Как знакомая Уорхола чуть не «застрелила» Мэрилин

В 1964 году художник закончил новую серию портретов Монро. Это были те же изображения актрисы, только на разных цветовых фонах: красном, оранжевом, голубом, синем и бирюзовом. Уорхол хранил картины в своей студии на 47-й Ист-стрит в Манхэттене. Однажды туда зашла его знакомая художница Дороти Подбер. Она увидела законченные картины, сложенные друг против друга, и спросила Энди, может ли она их «снять». Уорхол подумал, что Подбер хочет их сфотографировать. Однако Дороти вытащила револьвер и прострелила четыре портрета Монро. «Бирюзовой Мэрилин» в стопке не было. (В английском языке слово to shoot может использоваться как в значении «фотографировать», так и в прямом — «стрелять»).

«Бирюзовая Мэрилин» onlineonly.christies.com

Выстрел пробил дыры прямо в центре лба на изображении актрисы. Уорхол был шокирован, но не растерялся. Он закрасил пулевые отверстия, сохранив на полотнах след от выстрела. А позже не просто сделал эту историю достоянием общественности, переименовав серию в «Застреленных Мерилин», но и продал картины вдвое дороже.

Долгое время рекорд по стоимости на аукционных торгах принадлежал «Оранжевой Мэрилин»: в 1998 году её продали на Sotheby’s за $17,3 млн. В 2007 году «Бирюзовую Мэрилин» впервые продали на неофициальных торгах за $80 млн. Позже её обошли две другие картины Энди Уорхола: «Восемь Элвисов» ($100 млн) и «Авария серебряной машины» ($105,4 млн). Теперь рекорд снова принадлежит «Бирюзовой Мэрилин».

Топ-пять самых дорогих картин мира

Неоспоримым лидером аукционных торгов остаётся картина «Спаситель мира» предположительно работы Леонардо да Винчи. 17 лет назад изображение Иисуса Христа с хрустальным шаром продали с аукциона всего за $10 тысяч — тогда авторство картины приписывали ученику да Винчи. После реставрации учёные предположили, что портрет написал сам Леонардо. Цена выросла в несколько раз, и в 2013 году аукцион Christie’s продал Salvator Mundi российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за $127,5 млн. А в 2017-м её перекупил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман за рекордные $450,3 млн.

Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Второй самой дорогой картиной мира является работа Поля Гогена «Когда свадьба?». При жизни художника его картины не пользовались спросом. Гоген жил в бедности, но спустя 123 года полотно «Когда свадьба?» стало одним из самых дорогих. В 2015 году государство Катар купило его у известного швейцарского коллекционера Рудольфа Штехлина за $300 млн.

Третью строчку в списке самых дорогих картин мира занимает полотно Виллема де Кунинга «Обмен», которое в 2015-м за те же $300 млн приобрёл американский менеджер и мультимиллионер Кеннет С. Гриффин. Интересно, что сам художник продал свой абстрактный пейзаж знакомому архитектору всего за $4000. Через 30 лет она ушла с молотка уже за $20 млн, а в 2015 году — за рекордные $300 млн.

Чуть дешевле государству Катар обошлась одна из пяти картин цикла «Игроки в карты» Поля Сезанна, которую семья эмира Катара перекупила у частного коллекционера за $250 млн.

Замыкает пятёрку самых дорогостоящих картин мира «Бирюзовая Мэрилин» Энди Уорхола. При том что в собственном списке аукционного дома Christie’s эта сделка занимает вторую строчку после «Спасителя мира».