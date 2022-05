Иветта Невинная

Самая дорогая картина XX века: криминальная история портрета Мэрилин Монро Уцелевшая после покушения картина Энди Уорхола «Бирюзовая Мэрилин» была продана за $195 млн и вошла в пятёрку наиболее дорогостоящих полотен мира

12 мая 2022 в 13:35 Автор: Иветта Невинная

Фото 1996-98 AccuSoft Inc., All right/Keystone Press Agency/Global Look Press