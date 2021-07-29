Садальский призвал Бастрыкина проверить ПФР из-за «мизерных пенсий»

Актёр Станислав Садальский в своём Instagram отреагировал на новость, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить постановку театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов Куликовской битвы. Артист призвал руководителя СК вместо этого проверить ПФР или Минздрав.

Что важнее, п. 1 ст. 44 Конституции РФ, где «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества», или то, что Бастрыкину понравились целующие парни на сцене и следаки собираются пригласить актёров в кабинеты для ночных разговоров с пристрастием, — спросил Садальский.

Артист сам же дал ответ: «Конечно, Конституция важнее». Садальский удивлён, что следственные органы сейчас занимаются подобными проверками в то время, когда есть более весомые проблемы. В качестве примера он привёл «мизерные пенсии» и неполучение больными жизненно важных лекарств. Мнения подписчиков разделились.

«Бастрыкин что-то не тем занимается. То дело ребёнка Пьехи возьмёт на контроль, то в дела театра вмешивается. А так, в нашей стране всё хорошо, больше ему заняться нечем», «А я против, чтобы моя дочь видела как мужчины целуются. И как гражданин тоже имею право на выбор», «А спектакли Серебренникова или Богомолова проверить никак не хотят, а там жёстко», написали пользователи соцсети.

Ранее сообщалось, что Садальский высмеял перепалку между двумя актрисами — Еленой Прокловой и Яной Поплавской. Он отреагировал на новость о том, что Проклова сыронизировала над коллегой после её критики интимной жизни коллеги.