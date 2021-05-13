Руководство МХАТ им. Горького рассказало о кампании против театра

https://static.news.ru/photo/2f2a938e-b406-11eb-b97d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков, его заместитель Захар Прилепин, а также врио директора Олег Михайлов провели встречу с творческим коллективом учреждения. Они рассказали о прошедшей беседе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и о планах на следующий сезон.

Руководство также затронуло тему информационной кампании против МХАТа и сообщило про уголовные дела, возбуждённые после публикаций в социальных сетях, дискредитирующих и обесценивающих достижения МХАТа, говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении NEWS.ru.

С декабря мы наблюдаем кампанию, направленную на дискредитацию и обесценивание достижений МХАТ. В информационной войне против театра участвуют также некие «простые зрители и любители МХАТ», которые не только инициируют жалобы и проверки в многочисленных инстанциях, но и порочат репутацию руководства тетра в социальных сетях, — заявил врио директора МХАТ Олег Михайлов.

Комментируя следующий сезон, Бояков рассказал, что зрителей ждут несколько премьер: «Розовое платье с зелёным пояском» Наталии Мошиной. По его словам, постановка напрямую связана с «Тремя сёстрами» Антона Чехова.

Затем сыграем детский спектакль «Пиноккио»: мы подходим к финалу наших переговоров с режиссёром Ариной Мороз. В октябре планируем сыграть «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина в постановке Галины Полищук. В конце осени Рената Сотириади выпустит «Ромео и Джульетту», и это будет не реконструкция, а полноценный премьерный спектакль, — добавил Бояков.

Он также сообщил, что подписал новый контракт с театром на пять лет, а также о начале подготовке к празднованию в 2023 году 125-летия МХАТа.

Ранее сообщалось, что Московский художественный академический театр имени М. Горького (МХАТ) возглавят два человека, рассказали ТАСС в пресс-службе Минкультуры РФ после проверки в учреждении и выявленных нарушений. Руководящие должности займут и директор, и президент, а художественного руководителя выберет директор по согласованию с Минкультуры.