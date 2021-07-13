Роза Сябитова рассказала об изменах первого мужа

Сваха из шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала певице Валерии в программе «Почему я?» на YouTube об измене первого мужа Михаила. Он был неверен ей, когда ведущая находилась в роддоме. Об этом она узнала, когда уже вернулась домой.

Я нахожу постельное бельё, индийское, которое нам подарили на свадьбу, со следами женской крови. Я подхожу к мужу и говорю: «Что это такое?» Он что-то там сказал в своё оправдание, — рассказала Сябитова.

Сваха призналась, что её больше расстроило то, что он взял именно это бельё — свадебный подарок был испорчен. При этом Сябитова легко простила Михаила, поскольку считает закономерным то, что молодой муж изменил, пока был один целых восемь месяцев — так долго она находилась на сохранении в больнице.

Я лежу на сохранении, а он-то молодой. Ему что делать, узлом, что ли, завязать? — заявила ведущая.

Сябитова прожила с супругом десять лет. В браке родились два ребёнка: сын Денис и дочь Ксения. Однако через год после рождения девочки Михаил внезапно умер от инфаркта. Позже сваха вышла замуж за Юрия Андреева. Брак распался в 2011 году.

Ранее сообщалось, что солист группы «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко признался в изменах супруге. По его словам, он не живёт с женой Ириной, оставшись с ней «просто друзьями».