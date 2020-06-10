Культура

Роулинг призналась, что в юности стала жертвой насилия

07:07, 11 июня 2020
Джоан Роулинг Джоан Роулинг Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Известная английская писательница Джоан Роулинг призналась, что в 20 лет пережила домашнее и сексуальное насилие.

Писательница сделала признание на фоне травли из-за её высказываний по поводу прав женщин. Её обвинили в трансфобии из-за неуважительного отношения к трансгендерным и транссексуальным людям. В травле писательницы приняли участие актёры, снявшиеся в фильмах по её произведениям: Эдди Редмейн, Дэниел Рэдклифф, а позже и Эмма Уотсон, сообщило британское издание The Telegraph.

Об этом нелегко писать. <...> Мне удалось с некоторым трудом избежать моего первого насильственного брака, но теперь я замужем за действительно хорошим и принципиальным человеком, в безопасности. <...> Однако оставленные шрамы не исчезают, независимо от того, насколько вы любимы и сколько денег вы заработали, — привели слова писательницы в издании.

Она добавила, что чувствует солидарность с транс-женщинами, которые пережили насилие несмотря на то, что говорят её недоброжелатели.

В 1992 году Джоан Роулинг была замужем за португальцем Жоржи Арантесом. Брак продержался недолго, муж выгнал писательницу с трёхмесячным ребёнком на улицу. Она вернулась в Эдинбург и написала книгу, которая изменила её жизнь.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи социальной сети возмутились сообщением Джоан Роулинг о женщинах. Они обвинили писательницу в трансфобии и предложили перестать экранизировать её книги.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях