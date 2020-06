Роулинг призналась, что в юности стала жертвой насилия

Писательница сделала признание на фоне травли из-за её высказываний по поводу прав женщин. Её обвинили в трансфобии из-за неуважительного отношения к трансгендерным и транссексуальным людям. В травле писательницы приняли участие актёры, снявшиеся в фильмах по её произведениям: Эдди Редмейн, Дэниел Рэдклифф, а позже и Эмма Уотсон, сообщило британское издание The Telegraph.

Она добавила, что чувствует солидарность с транс-женщинами, которые пережили насилие несмотря на то, что говорят её недоброжелатели.

The idea that women like me, who’ve been empathetic to trans people for decades, feeling kinship because they’re vulnerable in the same way as women - ie, to male violence - hate’ trans people because they think sex is real and has lived consequences - is a nonsense.