Роулинг призналась, что в юности стала жертвой насилия

https://static.news.ru/photo/38c1c358-ab98-11ea-b074-fa163e074e61_660.jpg Джоан Роулинг Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Известная английская писательница Джоан Роулинг призналась, что в 20 лет пережила домашнее и сексуальное насилие.

Писательница сделала признание на фоне травли из-за её высказываний по поводу прав женщин. Её обвинили в трансфобии из-за неуважительного отношения к трансгендерным и транссексуальным людям. В травле писательницы приняли участие актёры, снявшиеся в фильмах по её произведениям: Эдди Редмейн, Дэниел Рэдклифф, а позже и Эмма Уотсон, сообщило британское издание The Telegraph.

Об этом нелегко писать. <...> Мне удалось с некоторым трудом избежать моего первого насильственного брака, но теперь я замужем за действительно хорошим и принципиальным человеком, в безопасности. <...> Однако оставленные шрамы не исчезают, независимо от того, насколько вы любимы и сколько денег вы заработали, — привели слова писательницы в издании.

Она добавила, что чувствует солидарность с транс-женщинами, которые пережили насилие несмотря на то, что говорят её недоброжелатели.

The idea that women like me, whoâve been empathetic to trans people for decades, feeling kinship because theyâre vulnerable in the same way as women - ie, to male violence - hateâ trans people because they think sex is real and has lived consequences - is a nonsense. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

В 1992 году Джоан Роулинг была замужем за португальцем Жоржи Арантесом. Брак продержался недолго, муж выгнал писательницу с трёхмесячным ребёнком на улицу. Она вернулась в Эдинбург и написала книгу, которая изменила её жизнь.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи социальной сети возмутились сообщением Джоан Роулинг о женщинах. Они обвинили писательницу в трансфобии и предложили перестать экранизировать её книги.