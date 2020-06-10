Роулинг призналась, что в юности стала жертвой насилия

https://static.news.ru/photo/38c1c358-ab98-11ea-b074-fa163e074e61_660.jpgДжоан РоулингФото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress
Известная английская писательница Джоан Роулинг призналась, что в 20 лет пережила домашнее и сексуальное насилие.
Писательница сделала признание на фоне травли из-за её высказываний по поводу прав женщин. Её обвинили в трансфобии из-за неуважительного отношения к трансгендерным и транссексуальным людям. В травле писательницы приняли участие актёры, снявшиеся в фильмах по её произведениям: Эдди Редмейн, Дэниел Рэдклифф, а позже и Эмма Уотсон, сообщило британское издание The Telegraph.
Об этом нелегко писать. <...> Мне удалось с некоторым трудом избежать моего первого насильственного брака, но теперь я замужем за действительно хорошим и принципиальным человеком, в безопасности. <...> Однако оставленные шрамы не исчезают, независимо от того, насколько вы любимы и сколько денег вы заработали, — привели слова писательницы в издании.
Она добавила, что чувствует солидарность с транс-женщинами, которые пережили насилие несмотря на то, что говорят её недоброжелатели.
The idea that women like me, whoâve been empathetic to trans people for decades, feeling kinship because theyâre vulnerable in the same way as women - ie, to male violence - hateâ trans people because they think sex is real and has lived consequences - is a nonsense.
В 1992 году Джоан Роулинг была замужем за португальцем Жоржи Арантесом. Брак продержался недолго, муж выгнал писательницу с трёхмесячным ребёнком на улицу. Она вернулась в Эдинбург и написала книгу, которая изменила её жизнь.
Ранее NEWS.ru писал, что пользователи социальной сети возмутились сообщением Джоан Роулинг о женщинах. Они обвинили писательницу в трансфобии и предложили перестать экранизировать её книги.