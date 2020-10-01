Россияне заявили, что в культуре их больше интересуют кино и музыка

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Жители России заявили, что в современной культуре они больше всего интересуются кино и музыкой. Такие результаты показало исследование Центра социального проектирования «Платформа».

Опрос показал, что 54% россиян больше всего интересуются кинематографом, и 50% — музыкой, передаёт РИА Новости. 36% больше увлечены литературой, 33% — кулинарией и 31% — фотографией.

Чаще всего (в 55% ответивших) жители страны сталкиваются с искусством в повседневной жизни в городе, в кино и музыке (по 47%), в литературе 42%, в фотографии 40%, на выставках и при выборе мебели и домашнего декора (по 36%), а также в технологиях 26%.

55% респондентов заявили, что за последние два года покупали декоративные предметы для дома или рабочего стола, 28% приобретали фотографии и постеры, по 18% — картины или копии полотен. 27% отметили, что не покупали ничего подобного.

30% россиян подчеркнули, что относятся к искусству как источнику эмоций и переживаний, 22% — как к отвлечению, 20% — как к поиску, 18% как к посланию, 10% — как к мастерству.

При упоминании фразы «современное искусство» 6% назвали в качестве ассоциации британского анонимного художника Бэнкси, 4% — Казимира Малевича, по 3% — Никаса Сафронова, Зураба Церетели и Энди Уорхола. 65% затруднились с ответом.

37% опрошенных выразили желание посетить выставки при наличии доступного рассказа гида, 35% хотели бы побывать в мастерской художника, а 34% — на выставке современного искусства, 32% предпочли бы увидеть фильмы о художниках, музыкантах и скульпторах, ещё 24% принять участие в мастер-классе.

Как писал NEWS.ru, фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» оказался самой любимой картиной киностудии «Мосфильм» среди россиян. Согласно результатам опроса, ленту предпочли 69% зрителей.