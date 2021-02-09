Россияне назвали лучших поэтов мира

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Александр Пушкин по-прежнему остаются самым великим поэтом мира, по мнению россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лучшим литератором Пушкина назвали 78% респондентов.

Среди самых известных его произведений, которые отметили участники исследования, оказались «Евгений Онегин» (40%), «Руслан и Людмила» (32%), «Капитанская дочка» (22%) и «Сказка о царе Салтане» (21%).

В числе великих поэтов мира россияне также назвали Михаила Лермонтова (43%), Сергея Есенина (37%), Владимира Маяковского (14%) и Льва Толстого (11%), которому также были не чужды рифмованные строки.

Лидерам и в ответах на вопрос о наиболее значительных фигурах в русской и советской поэзии также оказались Александр Пушкин (39%), Сергей Есенин (20%), Михаил Лермонтов (16%) и Владимир Маяковский (15%). Компанию им составила Анна Ахматова (7%).

Схожее лидерство и в списке любимых поэтов-классиков: Александр Пушкин (31%), Сергей Есенин (20%), Михаил Лермонтов (17%), Владимир Маяковский (7%), Александр Блок (5%).

Что касается узнаваемости произведений названных авторов, то Пушкина как автора строк «Я помню чудное мгновенье...» определили 89% опрошенных. О том, что «Ночь, улица, фонарь, аптека...» написал именно Блок, вспомнили 28% респондентов. Авторство цитаты «Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание» за Булатом Окуджавой признали 22% граждан. Сергея Есенина в строках «Сжала руки под темной вуалью...» определили 19%. А фразу «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» с Маяковским соотнесли только 13% россиян.

Опрос ВЦИОМ был приурочен ко Дню памяти Пушкина, который отмечается ежегодно 10 февраля. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Москве на аукцион было решено выставить первый прижизненный сборник прозы Александра Пушкина, вышедший в 1834 году.